Nach einem Monat Auszeit: Youtube-Star PewDiePie meldet sich zurück

Er ist wieder da: Youtuber PewDiePie hat sich rund einen Monat nach seiner Auszeit auf der Video-Plattform zurück gemeldet. Die Pause sei dringend notwendig gewesen, erklärt er in seinem neuen Video. Nun wolle der 30-Jährige schrittweise kleinere Änderungen vornehmen und sich künftig nicht nur ausschließlich darauf beschränken, täglich Videos zu machen.

Stockholm. Ein knapper Monat war dann doch genug: Youtube-Star PewDiePie hat sich nach nur wenigen Wochen per Video aus seiner angekündigten Auszeit zurückgemeldet. „Ich bin zurückgekehrt. Nach einem Monat, einer langen Pause, bin ich wieder zurück“, verkündete der 30 Jahre alte Schwede in der am Freitagabend veröffentlichten Aufnahme, die bis Samstagmittag bereits knapp sechs Millionen Mal aufgerufen wurde.

Was er in der Zwischenzeit getan habe? „Nicht so viel. Das war eigentlich ganz nett“, sagte PewDiePie in dem Video. Die Pause sei dringend notwendig gewesen. Er wolle nun schrittweise einige kleinere Änderungen vornehmen und sich künftig nicht nur ausschließlich darauf beschränken, wie in der Vergangenheit täglich Videos zu machen. „Auch wenn ich das ziemlich vermisst habe.“

103 Millionen Abonnenten für PewDiePie

PewDiePie, der bürgerlich Felix Kjellberg heißt, hat sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre zu einem der erfolgreichsten Youtuber der Welt entwickelt. 2019 hatte er es geschafft, als erste Einzelperson auf Youtube mehr als 100 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal zu haben. Derzeit sind es 103 Millionen. Mitte Januar hatte sich der Schwede auf unbestimmte Zeit in eine längere Auszeit verabschiedet.

RND/dpa