“Tatort: Die Nacht gehört dir”: Dieser Krimi verschmäht das Onlinedating

Am Sonntag ist es wieder Zeit für einen Franken-“Tatort”. In “Die Nacht gehört dir” geht es um honigsüße und verschmähte Liebe. Der Film zieht ein Fazit, das nur altmodischen Romantikern zusagen wird.

Liebe kann so schön sein – und auch so hässlich. Von diesen beiden Seiten der Liebe handelt der neue Franken-„Tatort: Die Nacht gehört dir“ (Sonntag, 1. März), der erstaunlich heiter beginnt. Da radelt der Nürnberger Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) bei strahlendem Sonnenschein morgens zur Arbeit und hält zwischendurch auf dem Wochenmarkt, um dort ein Glas Honig zu kaufen. Und das, erfährt der Zuschauer, macht er so regelmäßig und so oft, dass man sich um seine Gesundheit eigentlich sorgen müsste.

Doch der wahre Grund seiner vermeintlich süßen Naschsucht ist die Honigverkäuferin (Maja Beckmann), eine Frau, die so viel Wärme und Herzlichkeit ausstrahlt, dass sich der Kommissar in sie offenbar verliebt und vermutlich schon ein ganzes Regal voller Honiggläser daheim hat.

Kommissar druckst schüchtern herum

Die von ihm Angeschmachtete hat das natürlich längst durchschaut, während er schüchtern herumdruckst. Zwischen beiden entwickelt sich dann aus dieser Situation heraus ein wunderbar amüsanter Dialog, von dessen poetischer Qualität und Witz die Autoren der stets am Sonntag zeitgleich ausgestrahlten ZDF-Herz-und-Schmerz-Schmonzetten nur träumen können. Und ein Dialog, der auch dazu führt, dass wohl viele Zuschauer trotz der tragischen Ereignisse, die danach „Tatort“-gemäß folgen, vor allem mit der Frage beschäftigt sind, wie sich die hier anbahnende honigsüße Beziehung wohl weiterentwickeln wird.

Im Film jedenfalls wird diese verspielt-romantische Szene abrupt durch das Klingeln des Handys des Kommissars unterbrochen. Voss wird zu einem Tatort gerufen. Eine Frau (Anna Tenta), Anfang 40, ist erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Und obwohl es dem liebestrunkenen Voss schwer fällt, sich auf seinen Job zu konzentrieren- auch das wird sehr amüsant gezeigt –, macht er sich an die Arbeit. Und die ist alles andere als leicht.

Bei Toter handelt es sich um Managerin von Immobilienfirma

Bei der Toten handelt es sich um die Managerin einer Immobilienfirma, eine Frau, die unter ihren Kollegen sehr beliebt gewesen ist. Auch ihr Chef weiß nur Positives über sie zu berichten. Ein Tatmotiv ist jedenfalls in ihrem beruflichen Umfeld für Voss und seine Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) nirgends zu entdecken. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Wohnung der Toten vom Mörder oder der Mörderin so sorgfältig aufgeräumt und gereinigt wurde, dass alle Spuren vernichtet wurden. Sogar das Tatwerkzeug, ein Sushi-Messer, wurde in der Spülmaschine perfekt gesäubert.

Aber dann ist es doch das Messer, das den Ermittlern bei der Suche nach dem Täter weiterhilft. Da es noch völlig neuwertig ist, kann schnell die Käuferin ermittelt werden: Theresa Hein (Anja Schneider), die Kollegin der Toten, die wenig später in ihrem Büro die Kommissare betont gelassen mit den Worten empfängt “Ich habe sie schon erwartet”, um kurz darauf den Mord zu gestehen. Da sie auch eindeutiges Täterwissen besitzt, scheint also alles klar. Allerdings geschieht das bereits nach 40 Minuten. Und wirklich jeder regelmäßige “Tatort”-Zuschauer weiß natürlich sofort, dass der Film jetzt erst richtig beginnt. Dass er nach dem spannenden Auftakt im Mittelteil etwas durchhängt, ist leider eine Schwäche dieses Krimis.

Im Mittelpunkt steht das Drama einer Frau

Inszeniert hat ihn Max Färberböck (“Aimée & Jaguar”), der den noch jungen Franken-„Tatort“ durch zwei Folgen entscheidend mitgeprägt hat. Auch der Auftakt-Fall 2015 stammt von ihm und seiner Mit-Autorin Catharina Schuchmann. Und beiden geht es hier nicht so sehr um die klassische Krimi-Frage “Wer war es?”. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Drama einer Frau, die auf vermeintlich zeitgemäße Weise in Datingportalen exzessiv nach Partnern gesucht hat. Dabei sind Beziehungen entstanden, die eine Zeit lang gehalten haben. Und wenn sie, die aus ihrer Angst vor einer festen Verbindung eigentlich beziehungsunfähig ist, dann genug von ihnen gehabt hat, sind sie von ihr abrupt, gnaden- und folgenlos beendet worden. Und dieses im Grunde hässliche Spiel mit den Gefühlen ihrer Partner kann dann eben durchaus mal fatale Folgen haben.

Das behauptet zumindest dieser Film, der einen recht pessimistischen Blick auf das ach so freie und oft egoistische sexuelle Treiben vermeintlich moderner Zeitgenossen wirft. Und der stattdessen die altmodische “schöne” Weise durchaus verklärend lobt, wie sich bei Voss und seiner Honigverkäuferin eine Beziehung langsam anzubahnen scheint. Da kann also der Romantiker in uns nur hoffen, dass diese Geschichte beim nächsten Mal auch weitererzählt wird: Sonst gibt es Saures!

Von Ernst Corinth/RND