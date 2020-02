Kandidat Ben Dolic: Warum sein Song beim ESC funktionieren könnte

Für Deutschland tritt dieses Jahr Ben Dolic beim ESC an. Sein Song bekommt schon kurz nach der Veröffentlichung viel positives Feedback. Das ist nicht der einzige Grund, warum sich der Sänger gute Chancen ausrechnen kann.

Hamburg. Hat die deutsche Pechsträhne beim “Eurovision Song Contest” endlich ein Ende? Alle Hoffnung ruht nun auf Ben Dolic: Der Slowene und Wahl-Berliner tritt im Mai für Deutschland beim ESC-Finale an. Sein Song heißt “Violent Thing“.

Und tatsächlich: Das Lied könnte in Rotterdam durchaus einige Punkte mehr holen, als etwa der Vorjahresbeitrag der S!sters, der 2019 nur für den vorletzten Platz reichte. Denn er bringt einige gute Voraussetzungen mit.

1. Der Song ist tanzbar

Mit Balladen und Rock-Pop-Songs hat Deutschland beim ESC nur selten gute Erfahrungen gemacht. Ausnahmen waren da zuletzt eigentlich nur der Song “You let me walk alone” von Michael Schulte im Jahr 2018 (Platz 4) und “Standing Still” von Roman Lob 2012 (Platz 8).

Bei Ben Dolic setzt man nun offenbar bewusst auf elektronische Beats. Eine gute Entscheidung, denn diese Musikrichtung ist in Europa seit Jahren extrem populär. Ein kleines Manko: Die Produktion wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen und kommt nicht ganz an die aktuellen Charthits von großen EDM-Produzenten heran. Stattdessen wirkt sie eher wie ein Taio-Cruz-Hit aus dem Jahr 2012.

Das allerdings muss das ESC-Publikum nicht zwangsläufig stören: Der Song ist tanzbar, der Refrain eingängig. Und die ausgelassene Bühnenshow in Rotterdam hat man auch bereits vor Augen. Könnte klappen!

2. Der Songwriter hatte schon mehrere ESC-Hits

Der Song “Violent Thing” stammt aus der Feder des österreichisch-bulgarischen Komponisten und Produzenten Boris Milanov – und der ist in der ESC-Sphäre kein Unbekannter. In den vergangenen vier Jahren schafften es seine Kompositionen beim ESC stets bis in die Top Sieben. Auch mit Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lady Gaga und Miley Cyrus hat der Produzent bereits zusammengearbeitet.

Das muss nicht zwangsläufig ein Erfolgsgarant sein, schließlich wurden auch schon gefloppte ESC-Songs von Hit-Produzenten geschrieben. Aber es ist ein gutes Zeichen.

3. Interpret und Produzent sind international

Ben Dolic ist Slowene, sein Produzent Boris Milanov Österreicher und Bulgare. Das ist ziemlich clever und könnte uns bei der Punktevergabe einige Votes aus diesen Ländern einbringen. Vor allem dann, wenn es die Länder gar nicht erst ins Finale schaffen. Anders als Deutschland sind Österreich, Bulgarien und Slowenien nämlich nicht gesetzt und müssen sich erst qualifizieren.

4. Das Musikvideo ist auf hohem Niveau

Klar, die allermeisten ESC-Fans werden von “Violent Thing” erst am Tag der Show am 16. Mai erfahren. Doch die sozialen Netzwerke spielen bei der Entscheidung eine immer größere Rolle. Beim Musikvideo des deutschen ESC-Beitrags hat man sich wohl deshalb in diesem Jahr besonders viel Mühe gegeben: Der Clip, der in einer Diskothek spielt, sieht genauso aus, wie ein Musikvideo im Jahr 2020 auszusehen hat. Und es könnte international ziemlich gut funktionieren.

Eine Nutzerin kommentiert treffend: “Sieht amerikanisch aus, klingt aber britisch. Ich bin begeistert.”

5. Die Choreografie ist in guten Händen

Wie genau der Auftritt von Ben Dolic im Mai aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Seine Choreografie für die Bühne in Rotterdam ist aber in guten Händen. Der US-Choreograf Marty Kudelka soll sie entwickelt haben – er inszenierte unter anderem drei Welttourneen sowie die Super-Bowl-Halbzeitshow 2018 von Justin Timberlake.

6. Die ersten Fan-Reaktionen sind positiv

Kurz nach Veröffentlichung des Songs am Donnerstag wurde im Netz bereits ausgiebig über den deutschen ESC-Beitrag diskutiert. Unter dem Youtube-Video finden sich auch viele internationale Stimmen von ESC-Fans – und die sind überwiegend positiv.

“Wunderbar Deutschland. Der Song ist perfekt”, schreibt eine Nutzerin auf Englisch. “Exzellente Wahl, Deutschland. Ich hoffe nur, dass seine Stimme auch so klingt, wenn er live singt”, schreibt ein anderer. Ein Nutzer sieht den Track “eindeutig” als “besten Song der Big 5”, zu denen Deutschland neben Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien gehört.

Auch aus Deutschland melden sich begeisterte Nutzer: “Ich glaube dieses Jahr wirklich, dass Deutschland weit kommt”, kommentiert einer unter dem Youtube-Video. “Endlich mal ein deutscher ESC-Beitrag, auf den man stolz sein kann”, findet ein anderer.

Eine Nutzerin hat aber eine Anregung für die Bühnenshow: “Ich finde den Song echt gut, ich finde aber man sollte dieses Jahr echt an dem Auftritt arbeiten. Wir hätten letztes Jahr vielleicht auch etwas besser abgeschnitten, wenn mehr auf der Bühne passiert wäre.”

