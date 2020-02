Seuchen-Spiel „Plague Inc.“ in China verboten, in Deutschland stürmt es die Charts

Das Pandemie-Spiel „Plague Inc.“ ist in China aus dem App Store verbannt worden. In Deutschland stürmt die Simulation unterdessen die Spielecharts. Bei weltweiten Krankheitsausbrüchen wie dem Coronavirus verzeichnen die Entwickler immer wieder einen Spieleranstieg.

Die chinesische Regierungsbehörde „Cyberspace Administration of China“ hat das Spiel „Plague Inc.“ wegen „illegaler Inhalte“ verboten. Apple nahm das Handygame daraufhin aus dem chinesischen App Store, wie „The Verge“ unter Berufung auf ein Statement der Spieleentwickler berichtet.

„Uns ist nicht klar, ob die Löschung im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in China steht“, heißt es in der Mitteilung von Ndemic Creations. „Die Situation liegt völlig außerhalb unserer Kontrolle und wir arbeiten an einem Weg, das Spiel unseren chinesischen Nutzern zurückzubringen.“ Derzeit versuche man, Kontakt zu der Behörde aufzubauen, um ihre Bedenken zu verstehen und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Außerhalb von China sei das Spiel weiterhin verfügbar und werde laufend aktualisiert.

„Plague Inc.“ stürmt die App Charts

Ende Januar erlebte die App in China einen enormen Spielerzuwachs und landete in den App-Charts weit vorne. Als Reaktion veröffentlichten die Entwickler ein Informationsschreiben, in dem sie betonten, dass es sich zwar um einen realistischen und informativen Aufbau handele, die App letztendlich jedoch nur ein Spiel sei. „Wir würden den Spielern immer empfehlen, ihre Informationen direkt von den lokalen und globalen Gesundheitsbehörden zu beziehen“, teilte Ndemic Creations mit.

Bei „Plague Inc.“ geht es darum, die Weltbevölkerung mittels verschiedener Erreger wie Viren, Pilzen und Parasiten zu dezimieren. Je mehr Menschen der Plage zum Opfer fallen, desto höhere Punktzahlen erreicht der Spieler. Das Spiel ist bereits seit acht Jahren auf dem Markt. Immer wenn es seither einen Krankheitsausbruch gab, steige laut den Entwicklern die Spielerzahl. In Deutschland belegt das 99 Cent teure Spiel aktuell Platz 1 der gekauften Spiele im App Store. Auch im Play Store landet „Plague Inc.“ in den Empfehlungen.

RND/mkr