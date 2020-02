“Let’s Dance”: Steffi Jones muss als erste die Show verlassen

Nach der ersten Kennenlernshow musste an diesem Freitag der erste Promi “Let’s Dance” verlassen. Die Jury und die Zuschauer nicht überzeugen konnte Steffi Jones.

Bei “Let’s Dance” treten 14 Prominente an der Seite von Profitänzern gegeneinander an. Und nach der Aufwärmshow am vergangenen Freitag wurde es an diesem Freitag ernst: Das erste Paar musste bereits die Show verlassen – und das war Steffi Jones zusammen mit Robert Beitsch.

Überzeugen konnten hingegen unter anderem Sportler Moritz Hans – Jurorin Motsi Mabuse war ganz begeistert von seiner Ausstrahlung -, und der frühere DSDS-Gewinner Luca Hänni. Als Top-Favoritin gilt bisher Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli, die die Jury wieder begeisterte.

Diese Kandidaten müssen sich verbessern

Bei der Jury mit ihren Tanzkünsten nicht besonders gut angekommen sind unter anderem Ex-Fußballtrainerin Steffi Jones, Rapperin Sabrina Settlur und Schauspieler Martin Klempnow. Nächste Woche dürfen sie dann beweisen, dass sie es besser können.

