“Pocher vs. Wendler” – Diese Bedingungen stellte der Schlagerstar für die Show

Am Sonntag treten Comedian Oliver Pocher und Schlagersänger Michael Wendler nach einem wochenlangen Streit in einer Live-Show gegeneinander an. Nun verriet Pocher, welche Bedingungen der Wendler gestellt hat, damit die Sendung überhaupt zustande kommen konnte. So musste der Comedian z.B. Social-Media-Posts löschen.

Alles begann mit einem Video, das Michael Wendlers Freundin Laura in ihrer Instagram-Story teilte: Sie schenkte ihrem Freund ein neues Auto. Oliver Pocher und seine Frau Amira parodierten die schräge Szene – und ein wochenlanger Social-Media-Streit der beiden Promimänner begann.

Nun gipfelt das Ganze in einer Live-Show bei RTL (1. März, 20.15 Uhr). Von langer Hand geplant? Das stritt Oliver Pocher zuletzt vehement ab. Nun verriet der Comedian, welche Bedingungen der Wendler stellte, damit die Sendung überhaupt zustande kommen konnte. Zum einen soll der Schlagersänger (“Sie liebt den DJ”) darauf bestanden haben, dass seine Freundin Laura auch Teil der Show ist. Außerdem musste Pocher im Vorfeld der Sendung einige Posts auf Instagram löschen, z.b. den “Pfannen-Wendler”. Wichtig soll laut Pocher dem Sänger auch gewesen sein, dass das Publikum zur Hälfte aus seinen Fans besteht.

RND