Ex-DSDS-Kandidatin wog fast 200 Kilo – jetzt ist sie kaum wiederzuerkennen

Vor sieben Jahren machte Aline Bachmann bei DSDS mit. Seitdem hat sich die 25-Jährige eine große Anhängerschaft bei Instagram und Youtube aufgebaut – und lässt ihre Fans an einer bemerkenswerten optischen Verwandlung teilhaben.

Die große Musikkarriere blieb Aline Bachmann bislang verwehrt: 2013 nahm sie an der Castingshow “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS) teil, schied im Recall aus. Dafür entwickelt sich die heute 25-Jährige zu einem Star bei Instagram (241.000 Follower) und Youtube (216.000 Abonnenten) – und lässt ihre Fans dort an ihrer bemerkenswerten optischen Verwandlung teilhaben.

Denn Aline Bachmann hat insgesamt 77 Kilo abgenommen. “Ich kann es nicht glauben, es ist viele Jahre her, als ich diese Zahl auf der Waage hatte! Ich wiege 119 kg!”, schreibt die 25-Jährige in einem Instagram-Post. Durch eiserne Disziplin und Sport nahm sie zunächst 40 Kilo ab, Mitte Dezember folgte dann eine Magenverkleinerung in der Türkei – mit weiterem durchschlagendem Erfolg: “Ich habe in dreieinhalb Monaten 40 Kilo abgenommen! Unfassbar, dass ich ein Höchstgewicht von 196 kg hatte”, schreibt Aline Bachmann.

Dann geht die 25-Jährige auch auf ihre Kritiker ein: “An die Leute, die sagen, mit OP geht es einfach, ihr habt keine Ahnung! Disziplin ist sehr wichtig, weil ich den Magen wieder dehnen kann! Ich habe selber ohne Operation 40 kg abgenommen! Und mich dann noch für die Magenverkleinerung entschieden zur Unterstützung!”

Sie freue sich, ein neues Leben leben zu können, schreibt Aline Bachmann: “25 Jahre habe ich mich versteckt und zurückgehalten und musste den Spott über mich ergehen lassen! Mir egal, was einige über mich denken, denn ich bin endlich wieder glücklich!” Mit den Worten “Danke für eure unglaubliche Unterstützung” endet der Instagram-Post.

RND/seb