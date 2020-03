Coronavirus könnte auch den Eurovision Song Contest bedrohen

Der Coronavirus breitet sich aus – immer mehr Großversammlungen werden abgesagt. Nun steht auch der Eurovision Song Contest 2020 im Mai in Rotterdam infrage. Die Veranstalter prüfen mehrere Szenarien.

Das sich ausbreitende Coronavirus könnte auch Folgen für das größte Musikereignis der Welt haben: Niederländische Medien spekulieren derzeit über eine Absage des Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in der Hafenstadt Rotterdam. 65.000 Menschen aus fast 50 Ländern werden zu dem Großereignis erwartet – für ein aggressives Virus wären das ideale Ausbreitungsbedingungen.

“Wir haben im Blick, was in ganz Europa passiert“

“Wir beobachten die Entwicklung sehr genau”, teilte die Europäische Rundfunkunion EBU als Veranstalterin einem zurückhaltenden Statement mit. “Wir haben im Blick, was in ganz Europa passiert, und prüfen mehrere mögliche Szenarien.“ Für eine endgültige Entscheidung sei es noch zu früh, diese hänge “von der Entwicklung in den kommenden Monaten ab”. Mit anderen Worten: Die Risikobewertung ist noch nicht abgeschlossen, aber auch die EBU kann eine Absage des ESC zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Man arbeite mit Experten der WHO, den Gastgebersendern NPO und NSO sowie den Gesundheitsbehörden zusammen, um die Situation einzuschätzen. Bis dahin würden die Vorbereitungen planmäßig weitergeführt.

Das ESC-Finale geht am 16. Mai über die Bühne, die beiden Halbfinals am 12. und 14. Mai. 41 Länder nehmen am weltweit größten Musikwettbewerb teil, ESC-Fans werden aber auch aus Ländern erwartet, die auf den ESC verzichten. Für Deutschland tritt der 22-jährige Ben Dolic beim mit seinem Dance-Popsong “Violent Thing” an.

12.000 Zuschauer aus 41 Ländern in einer Halle

Mindestens vier große öffentliche Proben und drei TV-Shows gehen in Rotterdam über die Bühne. Die beiden Halbfinals und das Finale sind bereits ausverkauft. Das bedeutet: Allein für die TV-Shows werden sich dreimal 12.000 Menschen in der Arena “Ahoy Rotterdam” versammeln – also 36.000 Zuschauer.

“Das Coronavirus wurde in den Niederlanden nachgewiesen“, heißt es auch auf der Webseite der Arena. „Als internationaler Veranstaltungsort verfolgen wir natürlich aufmerksam die Entwicklung.”

Mehrere Experten haben dazu aufgerufen, Großveranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten abzusagen. Dazu gehört auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Internationale Tourismusbörse (ITBI) in Berlin und der Genfer Autosalon etwa finden nicht statt.

Von Imre Grimm/RND