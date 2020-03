“Fortnite Season 2”: Was ist neu? Alle Änderungen der aktuellen Staffel

Im Oktober verschwand die “Fortnite”-Insel in einem schwarzen Loch. Kurz darauf wurde mit Kapitel zwei eine neue ausgespuckt. Der neue Spielplatz hat den Fans zuerst viel Spaß gemacht, aber dann passierte wenig. Jetzt ist das Warten vorbei. Was ist neu?

„Fortnite Season 2“: Wann ist die neue Staffel gestartet?

Am Donnerstag, 20. Februar, hat Season zwei von “Fortnite Kapitel 2” begonnen. In den Augen vieler Fans wurde es höchste Zeit. Noch nie hatte eine Season so lange gedauert wie die erste des neuen Kapitels.

Diesmal will Epic Games den Fans lange Spekulationen ersparen. Ganz offiziell hat Season zwei ein Ablaufdatum. Am 30. April endet sie. Das Datum kann sich jeder Spieler anzeigen lassen. In der Belohnungsliste des aktuellen Battlepass wird das Datum angezeigt.

“Fortnite Kapitel 2 – Season 2”: Welche neuen Waffen und Gegenstände gibt es? Einige Waffen und Gegenstände kehren in Season zwei zurück: Greifer, schweres Scharfschützengewehr, Trommelgewehr und verschiedene schallgedämpfte Waffen Ködergranaten erzeugen ein Doppelbild des Spielers, um Gegner zu verwirren Kartons funktionieren als mobiles Versteck, wie früher in “Metal Gear Solid” Geheimsache: Für den Victory Royale bekommen Spieler einen Hängegleiter in Form eines goldenen Regenschirms Hubschrauber stehen neu auf der Insel herum, bisher fliegen sie aber noch nicht.“Fortnite”-Map: Diese neuen Orte gibt es jetzt auf der Karte

Gut gesichert: In Season zwei gibt es neue Festungen, an denen sich Endgegner verstecken. Die Bosse sind vergleichsweise einfach zu erlegen, müssen aber erst gefunden werden. Wer sie besiegt, kann ihnen jeweils eine bestimmte mythische Waffe wegnehmen. Die Orte:

The Agency liegt im Zentrum. Hier versteckt sich Midas. The Shark liegt oben links. Hier versteckt sich Skye. The Yacht schwimmt oben rechts. Hier versteckt sich der Muskelkater. The Rig liegt unten links. Hier ist TNTina versteckt. The Grotto liegt rechts. Hier versteckt sich Brutus.Geheime Fraktionen bei “Fortnite Season 2”: Ghost und Shadow

Passend zum Agententhema gibt es zwei Fraktionen von Agenten, die sich bekämpfen: Ghost und Shadow. Spieler können gegnerische Unterschlüpfe im Auftrag einer Fraktion infiltrieren und schließlich einen der Bossgegner ausschalten.

Bei der Ghost-Fraktion ist die Garderobe vor allem weiß, bei Shadow vor allem schwarz. Es wird zwar angedeutet, dass eine Seite gut, die andere böse sein mag, aber das hat im Spiel praktisch keine Auswirkungen. Eine große Rolle spielen die Fraktionen im Battlepass.

Battlepass mit neuem Menü: Das Hauptquartier

Mit dem neuen Battlepass kommt ein neuer Menübildschirm. Das Hauptquartier gibt der neuen Season vom Start weg ein stimmungsvolles Thema. Grundsätzlich funktioniert aber vieles wie bisher: Für 950 V-Bucks (ca. 9,50 Euro) können Spieler bis zum Ablauf der Season Belohnungen freischalten.

Mit dem Kauf des Battlepass wird ein besonderer Skin freigeschaltet: Maya ist anpassbar und kann viele verschiedene Textilien oder Ausrüstungsgegenstände anziehen. Einige davon müssen erst freigeschaltet werden.

Für die weiteren freigeschalteten Skins müssen Spieler sich zwischen einer eher hellen Ghost- und einer eher dunklen Shadow-Variante entscheiden.

Ein weiteres Highlight ist Agent Schali, eine stilvoll gekleidete Banane. Wer im Menübildschirm den goldenen Lüftungsschacht findet, der kann außerdem das Versteck beziehungsweise die Toilette von Deadpool entdecken. Hier können Spieler Herausforderungen meistern, um das nicht besonders geheime Battlepass-Outfit des Marvel-Helden freizuschalten.

“Fortnite Season 2”: Gameplay-Änderungen in der neuen Staffel Das Infiltrieren gegnerischer Basen bringt neues Gameplay jenseits von Battle-Royale-Schlachten. Neben den großen Basen werden auch Unterschlüpfe von NPC-Schergen bewacht. Skins bieten mit Mayas Garderobe und den Hell-dunkel-Varianten zwischen Ghost und Shadow mehr Abwechslung. Kartons und der wieder eingeführte C4-Sprengstoff bringen dem Spiel mehr Heimlichkeit und Täuschung. Manche Müllcontainer und mobile Klohäuschen funktionieren jetzt als Geheimgang.

Jan Bojaryn