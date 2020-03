Tränen-Beichte vom “Bachelor”: “Meine Mutter hätte fast einen Zusammenbruch gehabt”

Der aktuelle “Bachelor” Sebastian Preuss musste viel Kritik für sein Verhalten einstecken. Vor allem seine Mutter Conny hat sehr unter den vielen Vorwürfen gelitten.

Köln. Wie kaum ein “Bachelor”-Kandidat vor ihm musste Sebastian Preuss sehr viel Kritik für sein Verhalten einstecken. Vor allem, dass er mit mehreren Kandidatinnen rumknutschte, bevor er sie aus der Show rauswarf, nahmen ihm viele übel. So wurde der Rosenverteiler von vielen als Macho, Sexist und Tierquäler beschimpft.

Doch nicht nur Preuss war Zielscheibe für die Attacken, sondern auch seine Mutter Conny, die sehr unter den vielen Vorwürfen gelitten. “Meine Mutter hätte fast einen Zusammenbruch gehabt. Der ging’s gar nicht mehr gut”, verrät der Bachelor im Talk mit Frauke Ludowig nach dem großen Finale. Preuss entschied sich für einen harten Schritt: “Ich habe meine Mutter auf Instagram und Facebook blockiert, damit sie die ganzen Hass-Kommentare unter den Bildern nicht mehr liest.”

“Der Bachelor”: Sponsorenverträge verloren

Auch sonst hatte seine Teilnahme an der Show negative Auswirkungen für den Junggesellen aus München. “Ich habe Sponsoren verloren” und er darf sich erst mal nicht für straffällig gewordene Jugendliche einsetzen, erzählt er unter Tränen. “Ich kämpfe auch weiterhin, und ich werde das alles geradezubiegen.” Er habe zu Hause gesessen und wusste gar nicht mehr, wie es weitergehen sollte.

Auch Finalistin Diana kam in der Sendung zu Wort und erzählte davon, dass sie Hass-Nachrichten bekommen hat: “Ich habe Drohungen bekommen wie: Wenn ich dich auf der Straße sehe, poliere ich dir die Fresse.” Außerdem nahm sie Bachelor Sebastian in Schutz und verurteilte die fiesen Nachrichten von wildfremden Menschen an ihn.

