Keine Rose vom “Bachelor”: So profitieren die Finalistinnen trotzdem von der Show

Entsetzen nicht nur bei den TV-Zuschauern, sondern auch bei den Kandidaten: “Bachelor” Sebastian Preuss hat weder Wioleta noch Diana eine Rose gegeben. Trotzdem gehen die Finalistinnen nicht mit ganz leeren Händen aus der Show.

Schock im “Bachelor”-Finale: Sebastian Preuss hat sich weder für Kandidatin Wioleta Psiuk (28) noch für Diana Kaelov (22) entschieden und einfach keine Rose vergeben. Das gab es in den neun vorhergehenden “Bachelor”-Staffeln noch nie.

Die beiden Frauen sind natürlich traurig – und denken während der Entscheidung noch, dass der Rosenkavalier sich für die jeweils andere entschieden hat. Mittlerweile wissen sie, dass dem nicht so ist. Und auch wenn sie in der Show nicht die Liebe gefunden haben, können sie doch von der Sendung profitieren.

Diana auf Instagram sehr beliebt

Das sieht man vor allem an den Instagram-Kanälen von Diana und Wioleta: Dort hat die 22-Jährige Journalistikstudentin mittlerweile fast 70.000 Abonnenten. Als noch elf Kandidatinnen im Rennen waren, hatte Diana “erst” rund 22.500 Follower – und vor Beginn der Show noch mal wesentlich weniger. Ihr Account ist voll mit Bildern aus der “Bachelor”-Staffel – von den Rosennächten, Dates mit Sebastian und intimen Situationen. Eine Karriere als Influencerin steht ihr nun nach der Show offen.

Wioleta kann als Model von Abonnenten-Zuwachs profitieren

Bei Wioleta sind es schon mehr als 80.000 Follower auf Instagram. Auf Knutschfotos mit dem “Bachelor” verzichtet sie dabei, zu sehen ist vor allem sie selbst in verschiedenen Situationen der TV-Show. Das ist nicht ganz dumm: Die 28-Jährige arbeitet als Model – da geht es eben auch um sie und nicht um Sebastian Preuss. Sie könnte aus diesem Zuwachs also stark profitieren. Mehr Abonnenten bedeuten schließlich auch mehr Aufmerksamkeit für die Schönheit, so könnten potentielle neue Auftraggeber sie entdecken.

Zum Vergleich: “Bachelor” Sebastian Preuss hat zurzeit rund 146.000 Abonnenten auf der Fotoplattform. Doch erhält er unter seinen Fotos und Videos auch so viel Kritik wie kein “Bachelor” zuvor.

RND/hsc