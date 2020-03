“The Masked Singer”-Drache: Wer steckt hinter dem Kostüm?

In der zweiten Staffel von “The Masked Singer” (Pro7) schlüpfen erneut Promis in aufwendige Kostüme. Eines davon ist der Drache.

Köln. Das wurde aber auch Zeit. Nach einem dreiviertel Jahr kehrt der Überraschungserfolg aus dem letzten Jahr ins TV zurück: “The Masked Singer” (Pro7). Los geht’s am 10. März. Das ist bisher bekannt:

“The Masked Singer”-Kostüm: Der Drache

Auf dem offiziellen Instagram-Account von “The Masked Singer” wurde nun ein kurzes Video von einem Drachenkostüm veröffentlicht. Das Kostüm des Drachen ist übrigens sehr schwer. Jede der 5.000 Schuppen wurde von Hand ausgeschnitten und mit Airbrush besprüht.

Welches Lied singt der Drache?

In der ersten Show “The Masked Singer” singt der Drache “Frozen” von Madonna.

Spekulation: Wer könnte in dem Drachen-Kostüm stecken?

Ruth Moschner´s Tipp geht in Richtung des Sportlers Matthias Steiner. Carolin Kebekus hält sich am gesprochenen Latein aus der Vorstellung des Drachen auf. Rea Garvey ist eher vom professionellen Gesang des Drachen überzeugt.

Spekulationen aus der Community

Thorsten Legat Joey Kelly H.P. Baxxter

Spekulationen der Jury

Matthias Steiner Ray WilsonHinweise aus der Show

Am 10. März konnte nun in der ersten Show das Drachen-Kostüm in Aktion begutachtet werden. Haben Sie schon eine Vermutung?

Von Thomas Kielhorn/RND