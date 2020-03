Ghost of Tsushima: Sony gibt Start-Termin bekannt

“Ghost of Tsushima” für die Playstation 4 wird heiß erwartet. Sony hat nun bekannt gegeben, wann das Spiel auf dem Markt kommt – und Gamern erste Einblicke in das Fernost-Abenteuer und die Collectors-Edition gegeben.

Washington. Das lässt das Herz vieler Gamer gleich höher schlagen: Sony hat den Release-Termin vom heiß erwarteten Spiel Ghost of Tsushima bekanntgegeben. Das exklusive PS4-Spiel soll am 26. Juni veröffentlicht werden, wie aus dem neuesten Trailer hervorgeht. Außerdem gab Sony zusammen mit dem Entwickler Sucker Punch erste Einblicke in die Collector’s Edition.

“Ghost of Tsushima”: Story-Trailer liefert tiefe Einblicke in den PS4-Exklusivtitel

Der Trailer gibt PS4-Spielern einen Überblick über die Story:

“Ghost of Tsushima”: Als Samurai-Krieger gegen die einfallende Mongolenarmee kämpfen

In Ghost of Tsushima schlüpfen Gamer in die Rolle des begabten Samurai-Kriegers Jin Sakai. Das Abenteuer spielt im Jahr 1274 in Japan während der Invasion der Mongolen. Im neuen Trailer zeigt Sony nicht nur die eindrucksvolle Welt des feudalen Japan, sondern stellt auch neue Charaktere.

So lernt man Shimura kennen, Jins Onkel, der ihn in den traditionellen Samurai-Künsten ausbildet. Zudem wird Khotun Khan vorgestellt, der Anführer der Mongolenarmee und Jins brutaler Gegenspieler. Khan will die Samurai vernichten – doch dafür muss er erstmal an Jin vorbei.

Collector’s Edition von Ghost of Tsushima mit vielen Sammlerstücken

Wen der Trailer überzeugt hat und den Release gar nicht abwarten kann, dürfte sich auch über die Collector’s Edition freuen: In dem Paket sind unter anderem ein fast 1,40 Meter langer Kriegsbanner, eine Samurai-Maske aus Polyresin (mit Standfuß) und eine auf Stoff gedruckte Zeichnung der Weltkarte in Ghost of Tsushima.

Was wird die “Ghost of Tsushima”-Collectors-Edition kosten?

Allerdings dürfte es für diese Edition auch einen stolzen Preis geben: Zwar hat Sony noch keinen Preis genannt, doch erfahrungsgemäß kosten Collector’s Editionen in solch großem Umfang weit über 100 Euro. Das Standardspiel ist bereits zum Vorbestellen verfügbar und kostet 69,99 Euro im Playstation-Store.

Die Kosten für die Digital Deluxe Edition mit zusätzlichen Spielgegenständen liegen bei 79,99 Euro. Für Ghost of Tsushima soll es noch eine vierte Version geben – die Special Editon mit herunterladbaren Inhalten und Steelbook. Hierfür hat Sony den Preis ebenfalls noch nicht bekanntgegeben.

Von Ben Kendal/RND