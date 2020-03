“The Masked Singer” Kostüm: Wer steckt hinter der Fledermaus?

In der zweiten Staffel von “The Masked Singer” (Pro7) schlüpfen erneut Promis in aufwendige Kostüme. Eines davon ist die Fledermaus.

Köln. Das Warten hat ein Ende. Am 10. März startet endlich die zweite Staffel von “The Masked Singer“ (Pro7). In den sozialen Medien haben die Spekulationen allerdings bereits begonnen…

The Masked Singer Kostüm: Die Fledermaus

Auf dem offiziellen Instagram-Account von “The Masked Singer” wurde bereits ein kurzes Video von einem Fledermauskostüm hochgeladen. Für ihre Flügel wurde ein spezielles Gestell aus Draht angefertigt und mit mehreren glitzernden Stoffen überzogen.

Welches Lied singt die Fledermaus?

Welchen Song die Fledermaus in der ersten Sendung singen wird, ist noch nicht bekannt.

Spekulation: Wer könnte in dem Fledermaus-Kostüm stecken?

Es gibt auch schon erste Vermutungen, wer in dem Kostüm stecken könnte. Hoch im Kurz steht bei den Fans die Sängerin Vanessa Mai. Deutlichster Hinweis: Das neue Album “Für immer” der Künstlerin ist in den gleichen Farben gehalten wie das Fledermauskostüm. Außerdem geht Vanessa Mai erst ab Anfang Oktober auf Tour und hätte somit Zeit, sechs Wochen lang als süße Fledermaus an der Show teilzunehmen.

Hinweise aus der Show

Die erste Show lief zwar noch nicht, aber im ersten Clip auf dem Instagram-Account von “The Masked Singer” kann man die Fledermaus bereits nach Hinweisen absuchen. Haben Sie schon eine Vermutung, wer in dem Kostüm stecken könnte?

Von Thomas Kielhorn/RND