“Let’s Dance”: Moritz Hans hat schon abgenommen

Am Freitag standen die Promis in der 2. Liveshow von “Let’s Dance” auf dem Parkett. Schon nach so kurzer Zeit bemerkt Kletterer Moritz Hans bereits die ersten Auswirkungen des täglichen Trainings – seine Kleidung passt nicht mehr.

Für seinen Tango zu “When doves cry” bekam Moritz Hans am Freitag in der Live-Show von “Let’s Dance” satte 26 Punkte. Doch das war natürlich nicht nur Zufall – sondern das Ergebnis täglichen Trainings.

Die täglichen Tanzstunden mit Partnerin Renata Lusin machen sich bei dem Kletterer bereits nach zwei Wochen bemerkbar: Hans hat schon abgenommen. “RTL.de” erzählte der 24-Jährige: “Die Damen beim Kostüm haben nochmal Maß nehmen müssen. Scheinbar hab ich an Muckis verloren.” Seine Tanzpartnerin gibt Hans deshalb für die nächste Woche schon einen Tipp: “Essen, essen, essen!”

Let’s Dance: Sabrina Setlur muss die Show verlassen

Auch für Komikerin Cindy aus Marzahn und ihren Tanzpartner Erich Klann spielte das Gewicht in der Show am Freitag eine große Rolle: Klann tanzte den “Cha Cha Cha” zu “Respect” im Fatsuit und setzte damit ein wichtiges Zeichen: Auch bei “Let’s dance” geht es nicht nur um Optik, sondern vor allem um tänzerische Leistung.

Die Show verlassen musste am Ende Sabrina Setlur. Die Sängerin erhielt für ihren Cha Cha Cha zu “On the Floor” nur zwölf Punkte. Das waren zwar immerhin noch zwei mehr als Sänger John Kelly für seinen Jive bekam – am Ende bekam Setlur allerdings nicht genügend Anrufe – und schied aus.

RND/lob