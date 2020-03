“DSDS”: Chiara und Lorna streiten um eine angekokelte Jacke

Am Samstag ging es bei “Deutschland sucht den Superstar” um den Einzug in die Liveshows. Doch zwei Kandidatinnen sorgten kurzzeitig für einen anderen Fokus: Sie stritten so lange um eine Jacke, bis nur noch Vocal-Coach Juliette Schoppmann ablenken konnte.

Eigentlich sollte es am Samstag bei “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS) um den Einzug in die Liveshows gehen. Doch zunächst bekamen sich erst mal zwei Kandidatinnen ordentlich in die Haare: Chiara (18) und Lorna (27) stritten um ein kaputtes Kleidungsstück.

Der Blazer, den Kandidatin Chiara bei ihrem Auftritt tragen wollte, hatte nämlich plötzlich große Brandlöcher. Und die Sängerin fand direkt eine Schuldige: ihre Konkurrentin Lorna. Sie war der Meinung, dass die Tasche der Sängerin ihr Outfit an die Leuchten eines Schminkspiegels gedrückt haben müsse, schimpfte: “Ich hab 50 Euro für die Jacke bezahlt!” Lorna hingegen war der Meinung, dass Chiara nur die Schuld auf andere schieben wolle, giftete zurück: “Wenn du unverantwortlich bist und deine Sachen hierlässt, ist es nicht meine Schuld.”

“DSDS”-Liveshows: Chiara ist dabei

Von dem Streit ablenken konnte am Ende nur Vocal-Coach Juliette Schoppmann. Die 39-Jährige tröstete die immer noch wütende Chiara: “Wir kümmern uns jetzt um deinen tollen Song. Du hast gar keine Zeit für diesen Wahnsinn.” Immerhin gab’s zuletzt ein Happy End für die 18-Jährige: Mit ihrer Version des Songs “Dance Monkey” überzeugte sie die Jury und darf ab dem 14. März in den Live-Shows singen – Konkurrentin Lorna musste nach der Folge ihre Sachen packen.

