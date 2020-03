“Denver Clan”-Star Linda Evans geht aufs ZDF-„Traumschiff“

Ein prominenter Besucher ist an Deck des ZDF-„Traumschiff“. Linda Evans, mit dem “Denver Clan” zum Weltstar geworden, hat einen Gastauftritt in der Kultserie. Bei Facebook schwärmt sie von Kapitan Florian Silbereisen und Co..

Ein Weltstar macht Urlaub auf dem “Traumschiff”: “Denver Clan”-Star Linda Evans, mittlerweile 77 Jahre alt, hat einen Gastauftritt in der ZDF-Kultserie, schwärmt von den deutschen Kollegen um Florian Silbereisen.

Bei Facebook postete Evans am Sonntag ein Bild der Dreharbeiten. Dazu schrieb die Schauspielerin, die in der Rolle der Krystle Carrington zusammen mit ihren “Denver Clan”-Kollegen in den 80ern jede Woche Millionen vor die TV-Bildschirme lockte: “Ich habe mich gerade in Cast und Crew von ‘Das Traumschiff’ verliebt – was für ein traumhaftes Schiff!” Sie sei selbst unzählige Male auf dem “Love Boat”, der US-Variante der ZDF-Serie gewesen, aber noch nie hätten an einem Set alle in einer fremden Sprache geredet. “Das war wirklich ein schauspielerisches Abenteuer.”

“Traumschiff”-Kapitän Florian Silbereisen freut sich über den prominenten Gast an Deck: “Ich wünsche mir immer Promis, die keiner auf dem ‘Traumschiff’ erwartet. Linda Evans stand auf meiner Liste ganz oben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Linda mitspielt. Das ist eine große Ehre”, so Silbereisen zur “Bild”-Zeitung. Evans bringe viel Glamour mit, “sie ist eben ein echter Weltstar”.

Auch Evans hat die Zeit mit Silbereisen und Co. genossen: “Sie waren alle großartig und sehr freundlich, es ist eine Ehre, in ihrer 40. Staffel dabei zu sein”, schreibt die Amerikanerin bei Facebook.

RND/seb