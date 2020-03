Juli Zeh zum Dreiteiler “Unterleuten“: „Ich habe an keiner Stelle übertrieben“

Mit dem ZDF-Dreiteiler „Unterleuten“ um ein zerrissenes Dorf wurde der dritte Roman von Juli Zeh verfilmt. Im Interview spricht die Autorin über die Vorlage für ihre Figuren – und warum sie als Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht arbeitet.

Juli Zeh (geboren 1974 in Bonn) ist eine deutsche Juristin und Schriftstellerin. In ihrem Roman „Unterleuten“ thematisierte sie 2016 das Sozialgefüge in einem brandenburgischen Dorf 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Aus dem Buch ist nun der ZDF-Dreiteiler „Unterleuten – Das zerrissene Dorf“ geworden, der jeweils am 9., 11. und 12. März um 20.15 Uhr auf dem Sender gezeigt wird. “Unterleuten” wird schon jetzt als eines der großen TV-Gesellschaftspanoramen unserer Zeit gehandelt. In der dreiteiligen Verfilmung spielen Thomas Thieme, Dagmar Menzel und Krimistar Charly Hübner. Hübner ist eine der Schlüsselfiguren der Geschichte, die in einem brandenburgischen Dorf spielt. Als hier ein Großinvestor Grundstücke für einen Windpark kaufen will, weckt das die Gier von Einheimischen wie Zugezogenen.

Ein Gespräch mit Autorin Juli Zeh:

Frau Zeh, kennen Sie Rainald Grebe?

Ich verehre Rainald Grebe sogar!

Wie viel von seiner hassliebenden Brandenburg-Hymne steckt in Ihren Roman „Unterleuten“ und dessen Verfilmung?

Rainald Grebe blickt bei allem Spott überaus liebevoll auf Brandenburg. Das steckt auch bei mir drin. Man ist zwar manchmal fassungslos, dass es inmitten einer der größten Industrienationen der Welt so eine Ödnis gibt, aber dafür können die Leute vor Ort ja nichts.

Wie krass hätten Sie persönlich denn reagiert, wenn Ihnen in Ihrem Dorf jemand einen Windpark vors Fenster bauen will?

Ich glaube da niemandem, der behauptet, es sei ihm egal. Vor zehn Jahren hätte ich das wohl noch kritischer gesehen; man gewöhnt sich ja an fast alles. Aber auch heute wäre ich vermutlich entsetzt. Von daher würde ich bei so einem Projekt erwarten, dass man bei aller Notwendigkeit der Energiewende ehrlich zu mir ist und akzeptiert, dass ich den Park scheiße finden darf, wie es viele in „Unterleuten“ tun. Unserer aufgeheizten Gesellschaft täte es generell gut, wenn die Leute mehr Verständnis füreinander entwickeln.

Ist es ein pädagogischer Ansatz Ihrer Literatur, den Lesern dieses Verständnis zu erleichtern?

Ich sträube mich gegen den Begriff „pädagogisch“, aber das Wunder von Literatur und teils auch Film besteht doch darin, in die Köpfe und Herzen der Leute einzudringen. Dieses Lichtschwert führe ich mit großer Freude.

Schaut „Unterleuten“ in echte Köpfe und Herzen?

Meine Literatur versucht grundsätzlich, realistisch zu sein, aber ich blicke beim Schreiben zunächst in meinen Kopf und mein Herz. Insofern sind die Figuren zwar Abstraktionen, aber ich habe an keiner Stelle übertrieben, eher schon untertrieben. (lacht)

Das heißt, die Figuren laufen tatsächlich auch bei Ihnen zu Hause rum?

Ja, wenngleich in mehreren Dörfern. Umso mehr habe ich versucht, ihnen nie an den Karren zu fahren. Erstens, weil ich meinen Alltagsfrieden nicht gefährden, und zweitens, weil ich niemanden verletzen will. Von daher beschreibe ich eher Typen als Personen. Am nächsten an einer realen Figur ist da der LPG-Chef Gombrowski.

Gespielt von Thomas Thieme.

Erst Genossenschafts-, dann GmbH-Chef, von dem die einen behaupten, er habe das Dorf gerettet, und die anderen, er habe sich das Dorf unter den Nagel gerissen.

Können Sie loslassen und die Ideen des Fernsehens akzeptieren?

Das habe ich ja mit mehreren meiner Romane so gemacht. Andernfalls könnte ich es gar nicht ertragen, sie für Verfilmungen, aber auch Theaterstücke und Hörspiele freizugeben. Wenn ich diesen Schritt mache, sage ich zum Buch: Geh in die Welt und mach, was dir gefällt!

Und bei „Unterleuten“?

Ging es ganz gut, loszulassen.

Als Juristin sind Sie Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht.

Und das wie alle Verfassungsrichter der Bundesländer im Ehrenamt – wir machen das vor allem aus Liebe zur Demokratie.

Können Sie sich vorstellen, mal ein Buch aus diesem eher spröden Umfeld zu schreiben?

Man kann aus jedem Mikrokosmos spannende Geschichten erzählen, sobald mindestens zwei Menschen aufeinandertreffen. Ich muss mich aber immer erst Jahre in einem Mikrokosmos aufhalten, um ein Gefühl von Fassungslosigkeit zu kriegen, vorher kommt bei mir kein Schreibimpuls. Ich brauche einen Abgrund.

Von Jan Freitag/RND