“Kitchen Impossible”: Tim Mälzer kippt ungenießbare Zutat ins Essen

Dass Koch Tim Mälzer in seiner TV-Show manchmal trickst, ist kein Geheimnis. Auch gegen Sterne-Koch Jan Hartwig muss er sich dieses Mal geschlagen geben. Um sein Gericht zu retten, gibt er etwas Unappetitliches ins Essen.

In der Vox-Show “Kitchen Impossible” fällt Koch Tim Mälzer vor allem durch seine Ausraster auf. Denn wenn er gegen die Sterne-Köche antritt, kommt er oft an seine Grenzen. So auch in der letzten Folge, in der er gegen den Sterne-Koch aus München, Jan Hartwig, um den Sieg kämpfte.

Mälzer hält nicht viel von Sterneküche

Zunächst soll Mälzer in Österreich eine Pilz-Beuschel mit Waldstaude und Pilzkraut nachkochen oder wie der Mälzer es nennt: “Gemüse-Lumumpen-Kram.” Das Urteil über dieses Gericht ist schnell gefallen: “Nimm Vorkriegsessen, pack das in Designerteller, verkauf das für 20 Euro, 2 Sterne.” Man merkt: Von ausgefallener Sterneküche hält der Restaurant-Besitzer nicht viel. Das Gericht krönt er mit mit einer Menge Sojasoße, anderen Geschmacksverstärkern – und mit Dreck. Er kippt tatsächlich Überreste schwarzer Kohle in das Gericht, um die Farbe zu ändern – und die Jury schmeckt es nicht.

Als nächstes soll Tim Mälzer backen – da wird es schon schwieriger. In der Schweiz muss er eine Tarte mit Äpfeln und Vanilleeis zubereiten. Seine gezauberte Version war leider nicht so gut wie der Originalkuchen, verschaffte ihm aber 4,7 Punkte. Sterne-Koch Jan Hartwig hat besonders wegen einiger netter Damen das letzte Rezept meistern können.

Mälzers Konkurrent bekommt Rezepte von Marktfrauen

Doch zuerst versucht er sich in Dubai an einem Ginger Chicken. Was zunächst “relativ simpel” aussieht, stellt sich als kompliziert heraus – auch weil er das Tandoori-Brot selber machen sollte. 6,3 Punkte kassiert er trotz anfänglicher Schwierigkeiten. Das zweite Gericht wartet in Estland auf ihn: Hechtfrikadellen, Zwiebelkuchen und die Spezialität Sõir. Dafür bekommt er heimische Rezepte von gut meinenden Frauen auf dem Wochenmarkt. Das kommt ihm natürlich zugute und minimiert auch das Fluchen während des Kochens.

Hartwig bekam 4,6 Punkte und damit den Sieg der Show. Sein Fazit: “Mir hat diese ganze Geschichte sehr, sehr gut gefallen und auch gutgetan. Ich finde, das erdet.”

