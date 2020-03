“The Biggest Loser”: Kandidat hungert und kollabiert

Kandidat Abdi erleidet in der aktuellen “The Biggest Loser”-Folge einen Kreislaufkollaps. Aus Angst, nicht ausreichend Gewicht zu verlieren, fing er an, zu hungern.

In der letzten Folge von “The Biggest Loser” erlitt Kandidat Abdi nach einer Fitness-Einheit einen Kreislauf-Kollaps. Trainerin Petra Arvela kümmerte sich sofort um den 25-Jährigen: “Hast du getrunken? Gegessen?”, fragte die 27-Jährige. Beides bejahte er. Später stellte sich heraus, er hat gelogen.

“Ich hatte Angst, Petra zu sagen, dass ich nichts gegessen habe. Ich hatte einfach Angst, Petra zu enttäuschen”, sagte der Kandidat später selbst. Trainerin Arvela nahm die Situation ernst. „Du bleibst jetzt hier und ich möchte dich nicht mehr beim Sport sehen. Wenn der Körper nicht kann, dann kann er nicht. Wir wollen nicht, dass du weitermachst und umkippst“, so Arvela.

Der angerückte Camp-Arzt Dr. Westerkamp stellte nach einer Untersuchung fest, dass es sich um nichts Akutes handele, Abdi aber eine allgemeine Schwäche habe. Genaueres könne er erst nach weiteren Untersuchungen sagen. Arvela konnte sich zunächst nicht erklären, warum es Abdi so schlecht ging.

Gesunde Ernährung ein wichtiger Bestandteil

Abdi hatte die vorherigen zwei Wochen aufgrund einer Knieverletzung nicht so viel Sport machen können wie bisher. Aus Angst, nicht genügend abnehmen zu können, hatte er seine Ernährung heruntergefahren. “Ich will nicht nach Hause, ich will auf keinen Fall nach Hause jetzt”, erklärte er unter Tränen.

Trainerin Arvela stellte den 25-Jährigen zur Rede und machte noch mal deutlich, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist: “Wir sind hier um Sport zu machen und uns gesund zu ernähren. Wenn wir nicht ausreichend essen, haben wir die Energie dafür nicht.“ Per Handschlag versprach Abdi, dass er sich ab jetzt wieder an die Ernährung halte.

Zahlreiche Verletzungen in aktueller Staffel

Der Kollaps von Abdi war diese Staffel jedoch nicht das einzige gesundheitliche Problem. Schon zuvor bekam Kandidat Anthony bei einer anderen Challenge einen ungefähr ein Kilogramm schweren Sandsack ins Gesicht. Als es bei einem Training fast zu einer Kollision zwischen zwei Kandidaten kam, verletzten diese sich ebenfalls. Die Knieverletzung, die Abdi beeinträchtigte, zog er sich ebenfalls bei einer Challenge der Sendung zu.

RND/lth