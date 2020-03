Reaktionen auf Naidoo-Video: “Bitte nur noch in die Armbeuge singen”

Das am Dienstag aufgetauchte Skandalvideo von Xavier Naidoo hat in den sozialen Medien heftige Reaktionen ausgelöst. Während zahlreiche Nutzer den Sänger scharf kritisieren, wird er in politisch rechtsgerichteten Kreisen gefeiert. Naidoo selbst weist die Rassismusvorwürfe zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sänger und “DSDS”-Juror Xavier Naidoo mit kontroversen Aussagen polarisiert. Umso schärfer fiel die Kritik in den sozialen Netzwerken bezüglich des zuletzt aufgetauchten Videos aus, in dem der 48-Jährige sich in Form eines Songs zur Situation von Migranten in Deutschland äußert.

Auch nach einem Statement Naidoos am Nachmittag blieb Kritik seitens der Nutzer nicht aus – auf der Gegenseite werden seine Aussagen in politisch rechtsgerichteten Kreisen gefeiert. Inzwischen hat auch Naidoos Haussender RTL reagiert – und den Musiker aus der “DSDS”-Jury geworfen.

Vor allem auf Twitter finden sich schier unzählige Kommentare zur Causa Naidoo – der Hashtag #Naidoo trendet.

