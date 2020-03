“Corona – droht Stillstand in Deutschland?”: Sondersendung in der ARD

Die Auswirkungen des Coronavirus sind mittlerweile deutschlandweit zu spüren. Das Erste nimmt für Donnerstagabend eine Sondersendung mit dem Titel “Corona – droht Stillstand in Deutschland?” ins Programm. Darin berichtet der Sender über die neuesten Entwicklungen.

Die Auswirkungen des Coronavirus sind mittlerweile in ganz Deutschland zu spüren. Es gibt erste Schulschließungen und der Lehrerverband fordert einen Stopp des Unterrichts für ganz Deutschland. Das Erste strahlt am Donnerstagabend eine 20-minütige Sondersendung mit dem Titel “Corona – droht Stillstand in Deutschland?” aus. Die Sendung läuft um 20.15 Uhr und wird von der Journalistin Susanne Stichler moderiert. Das hat der Programmdirektor der ARD, Volker Herres, auf Twitter bekannt gegeben.

Die Sendung im Ersten wird zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten, im Internet als Live-Stream und über HbbTV, teilte das Erste mit.

Auch andere Länder greifen zu weitreichenden Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen. In Italien kommt es mit der Schließung von Restaurants und Geschäften zu den bisher massivsten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. US-Präsident Donald Trump hat ein Einreiseverbot für viele Europäer verhängt, mit nur wenigen Ausnahmen. Auch andere Länder schließen ihre Grenzen.

RND/am