Drogendrama “9 Tage wach” über Eric Stehfest: Tiefgründige Lebensbeichte

Shows und Magazine sind auf Pro7 manchmal eher schlicht gehalten. Im Drogendrama “9 Tage wach” über Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest dagegen beweist der Sender am Sonntag sein Gespür fürs Leben der Millennials.

’Wer das Thema Drogensucht fürs Fernsehen inszeniert, muss dringend drei Pflichtaspekte beachten. Erstens sind Drogensüchtige meist ruinierte Wracks, deren Stoff zweitens von flamboyanten Freaks stammt, die parallel zur abschließenden Läuterung der Drogensüchtigen – drittens – dingfest gemacht werden. Anfang schlecht, Ende gut, zwischendurch Klischees: So geht standardisierte Rauschgift-Fiktion nicht nur, aber gerade im Ersten und Zweiten. Wie gut, dass “9 Tage wach” privater Herkunft ist und zudem keine Fiktion, sondern auf realen Geschehnissen beruht.

Das Drogensuchtdrama “9 Tage wach” basiert auf einer Autobiografie. Vor seiner eigenen Schauspiellaufbahn hatte der Soap-Star Eric Stehfest (“GZSZ”) zehn Jahre Crystal Meth konsumiert. Wenn die Adaption seiner Lebensbeichte nun bei Pro7 läuft, könnte es also furchtbar werden. Doch so plakativ Shows und Magazine des Entertainmentlovers oft sind, so tiefgründig illustriert er jene Kohorten der Generation Y, die für Sex, Drugs und Rock’n’Roll jede Fridays-for-Future-Demo vorüberziehen lassen und Spaß interessanter finden als Arte.

Charmanter Tunichgut mit Suchtproblem

Klingt oberflächlich, ist es ja auch. Andererseits bewirkt das geldwerte Pro7-Gefühl fürs eigene Publikum unter 29, dass Jugendkulturstorys wie “9 Tage wach” nicht nur authentischer sind als öffentlich-rechtliche Sozialdramen, sondern auch weniger didaktisch. Anders als im klugen, aber drögen ARD-Drama “So auf Erden” etwa, wo Jannis Niewöhner vor drei Jahren als charmanter Tunichtgut mit Suchtproblem in den Mikrokosmos eines alten Ehepaars (Edgar Selge und Franziska Augstein) eindrang, stehen Heike Makatsch und Benno Fürmann als Eltern von Eric Stehfest alias Jannik Schümann voll im Schatten dieses ebenso charmanten Tunichguts mit noch viel größerem Suchtproblem.

Während das Erste Jugendkultur gern als Teil der Erwachsenenwelt behandelt, macht es Pro7 also umgekehrt. Und das ist von einer ungeschminkten Glaubhaftigkeit, die Außenstehende ebenso fasziniert wie abstößt. Wenn Damien John Harper den Mittzwanziger zu Beginn – nach einem kurzen Ausblick ins drohende Unglück – dabei zeigt, wie er im trauten Familienheim von seiner lang ersehnten Annahme an einer Schauspielschule erfährt, hält sich der Regisseur nach eigenem Drehbuch daher nicht lange mit heiler Welt auf. Kurz darauf geht Eric mit dem zugesteckten Ausbildungsobonus seiner Mutter los, um das Licht am Horizont einer langjährigen Rauschgiftkarriere auszublasen.

Dealer ist ein “Gartenzwergmann” genannter Kleingartenspießer

Und das gerät auch dadurch so real, als der Dealer ein “Gartenzwergmann” genannter Kleingartenspießer ist, der seinen Stoff in der Sächsischen Schweiz verkauft. Die ist zwar ein bisschen urban, ein bisschen hip, ein bisschen szenig für eine Kleinstadt im Osten; zugleich aber illustriert gerade dieser abseitige Standort bestens, wie schief das (spieß)bürgerliche Bild vom großstädtischen Drogensumpf ist.

Crystal Meth, so zeigte es schon Hans-Christian Schmids “Das Verschwinden” mit Elisa Schlott, die zuvor bereits in “Borowski und der Himmel über Kiel” als Meth-Head brillierte, ist zutiefst provinziell. Wenn der daheimgebliebene Max (Matti Schmidt-Schaller) mit jeder Szene mehr zur menschlichen Ruine verkommt, während sein Kumpel Eric im Fernen die Kurve zu kriegen scheint, weil seine Freundin Anja (Peri Baumeister) schwanger ist, wird diese Unwucht spürbar.

Letzte Ausfahrt Entzugsklinik

“9 Tage wach” wäre allerdings nicht so großartig, wenn nach der Hälfte des Films bereits das Happyend beginnen würde. Anjas Doppelleben als Table-Dancer, Zweifel an seiner Vaterschaft, Schwierigkeiten in der Schule treiben ihn zügig zurück ins Desaster, letzte Ausfahrt Entzugsklinik. “Nur einer von zehn schafft es”, meint der dortige Arzt zur Begrüßung, “überraschen Sie mich, Herr Stehgreif”. Dass Herr Stehgreif ein Buch schreiben konnte, mit dem sich Herr Schümann nun nach einer Mischung aus “Tatort” und “Cobra 11” endgültig als ernstzunehmender Mime etablieren könnte, deutet auf ein entspanntes Ende hin. Doch abwarten! Pro7 ist nicht Sat1.

Von Jan Freitag/RND