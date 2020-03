Irre Aktion bei “Let’s Dance”: Zuschauer sollen Fotos von sich schicken

In dieser Woche wurden nur rund 80 Zuschauer ins Studio von “Let’s Dance” (RTL) gelassen. Deshalb haben sich die TV-Macher für die nächste Show etwas Besonders einfallen lassen: Zuschauer sollen Fotos von sich schicken, die auf den Stühlen im Studio platziert werden sollen.

Köln. Am Freitagabend waren wegen des Coronavirus nur rund 80 Zuschauer im “Let’s Dance”-Studio in Köln-Ossendorf. Da es ganz so aussieht, als würden sich an den strengen Veranstaltungsregeln auch die nächsten Wochen nichts ändern, rief der TV-Sender seine Fans via Twitter auf, Fotos von sich zu schicken.

“Leere Plätze sehen doof aus, oder? Deshalb füllen wir die Ränge nächste Woche mit euren Fotos! Schickt euer Bild an fotoletsdance@rtl.de und vielleicht seid ihr in der nächsten Show zu sehen”, machte der TV-Sender in einem Tweet Hoffnung.

RND/kiel