“Let’s Dance”: Ailton ist raus, Joachim Llambi rüffelt Lili

Auch wenn nur rund 80 Zuschauer im “Let’s Dance”-Studio saßen, gaben die tanzwilligen Prominenten ordentlich Gas.

Köln. Diese “Let’s Dance”-Ausgabe war etwas ganz Besonderes. Vor nahezu leeren Rängen traten die tanzwilligen Prominenten auf. Am Ende reichte es nicht für Ailton. Überraschend viel Kritik musste Artistin Lili Paul-Roncalli von Juror Joachim Llambi einstecken: “Immer nur gerade und immer nur schön, reicht am Ende nicht”, rüffelte Llambi.

In die Favoritenrolle unter den verbliebenen elf Paaren tanzten sich indes Sportler Moritz Hans und Renata Lusin mit einem Charleston zu “You’re The One That I Want” aus dem Tanzklassiker “Grease”. Nach dem umjubelten Tanz am Freitagabend gehen sie nächste Woche als Favoritenpaar in das “Boy versus Girl”-Special.

Von Thomas Kielhorn/RND