Neues Jurymitglied für DSDS? Bohlen: “Ab nächster Woche”

Am Samstag findet die erste Liveshow von “Deutschland sucht den Superstar” mit drei Juroren statt. Doch schon ab kommender Woche soll das anders sein – das zumindest hat Dieter Bohlen angedeutet. Und er hat auch gesagt, wer definitiv nicht in der Jury sein wird.

Xavier Naidoo ist seit Mittwoch nicht mehr Jury-Mitglied in der RTL-Sendung “Deutschland sucht den Superstar”. Zuvor war eine Debatte um ein Video entbrannt, das den Sänger zeigt, wie er ein Lied mit umstrittenen Textzeilen singt. Naidoo hatte Rassismusvorwürfe zurückgewiesen, RTL distanzierte sich trotzdem von dem Sänger – und warf ihn raus.

Nun rätseln alle DSDS-Fans: Wird es ein neues Jurymitglied geben oder bleibt die Jury in diesem Jahr zu dritt mit Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi und Tänzerin Oana Nechiti? Auf Instagram haben Fans diese Frage auch Dieter Bohlen direkt gestellt. So fragt ein User: “Bleibt ihr zu dritt oder kommt jemand dazu?” Bohlen antwortet: “Heute zu dritt”. Ein weiterer schreibt: “Wer ist das neue Jurymitglied? Finde es echt schade, dass er jetzt weg ist”. Bohlen schreibt unter den Kommentar: “Ab nächster Woche”.

So heizt zumindest Dieter Bohlen die Gerüchte um ein neues Mitglied ordentlich an. Wer das sein könnte – das lässt der Hamburger allerdings (vorerst) offen. Aber auf die Frage, ob sie sich möglicherweise für Schlagerstar Michael Wendler entscheiden würden, schrieb Bohlen: “tun wir nicht”. Auf den Vorschlag Dauerkandidat Menderes zu nehmen reagierte Bohlen nur mit lachenden Smilies. Wer’s wirklich wird, erfahren die Zuschauer dann womöglich am Samstag schon in der 1. Liveshow (20.15 Uhr, RTL) – oder in der kommenden Woche.

RND/lob