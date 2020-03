Berliner “Tatort” spielt in Villa, in der Hitler-Attentäter ihre Sprengladung versteckten

Im Berliner “Tatort” steht diesmal eine Studentenverbindung im Fokus der Ermittlungen. Gedreht wurde dafür an einem geschichtsträchtigen Ort – in der Potsdamer Löwenvilla.

Der Berliner “Tatort: Das perfekte Verbrechen”, der an diesem Sonntagabend (15. März) läuft, handelt von einer reichen Studentenverbindung. Gedreht wurde dafür in der Potsdamer Löwenvilla, die in Sichtweite des Schlosses Sanssouci liegt. Und die hat eine spannende Geschichte.

Denn in der Villa, die seit 1987 ein geschütztes Denkmal ist, hat der Major Fritz von der Lancken 1944 für mehrere Tage die für Adolf Hitler bestimmte Sprengladung versteckt. Dort sollen die Hitler-Attentäter um Claus Schenk Graf von Stauffenberg die “Operation Walküre” ausgeheckt haben. Major Fritz von der Lancken wurde nach dem missglückten Attentat von den Nazis hingerichtet. Noch heute gehört das Haus den Nachfahren von Major Fritz von der Lancken.

Hier wurde auch der Film “Operation Walküre” mit Tom Cruise gedreht

Kein Wunder, dass an diesem Ort auch der Film “Operation Walküre” mit Tom Cruise gedreht wurde – und nun eben auch der Berliner “Tatort”. “Wir haben Häuser gesucht, wo eine Elite-Uni durchaus gut situiert sein könnte”, erklärt “Tatort”-Produzentin Sophia Aldenhoven der “Bild” die Auswahl dieses geschichtsträchtigen Drehortes.

Hauswart Josef Paluch erzählt der Zeitung vom “Tatort”-Dreh: “Sie hängten einige Gemälde ab und neue auf, sie haben Möbel um- und neue aufgestellt und auch neue Dekoration angebracht.” Beim Dreh seien auch einige Wände beschädigt und eine Tür ausgehebelt worden – doch dafür übernehme die Versicherung die Kosten. “Wir vermieten an diejenigen, die den besonderen Wert des Hauses zu schätzen wissen und es dementsprechend behandeln. Die Preise richten sich danach, wie viele Räume genutzt werden. Wir vermieten so oft, dass wir das Haus erhalten können”, sagt er.

RND/hsc