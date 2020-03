Abnehm-Rekord bei “The Biggest Loser”: Kandidat verliert 63,7 Kilo in zehn Wochen

Kandidat Daniel hat in der Abnehmshow “The Biggest Loser” erneut für einen Rekord gesorgt. Er nahm in zehn Wochen 63,7 Kilo ab. Das hat vorher noch kein anderer Kandidat geschafft.

In der aktuellen Folge der Abnehmshow “The Biggest Loser” ist das Camp zu Ende gegangen, die Kandidaten und Kandidatinnen sind nun für eine Zeit in Deutschland auf sich allein gestellt, bevor sie sich für das Halbfinale wieder treffen. Und zum Ende des Abnehm-Camps hat ein Kandidat erneut einen Rekord aufgestellt.

Kandidat Daniel hatte bereits in der ersten Camp-Woche rekordmäßige 21,4 Kilo abgenommen. In den insgesamt zehn Wochen Camp hat er nun 63,7 Kilo verloren. „Das hat auch noch kein Kandidat vorher geschafft“, kommentiert „The Biggest Loser“-Chefin Christine Theiss (40). „Mein Leben hätte nicht mehr so weitergehen können. Mein Körper hat mir schon so viele Warnsignale gesendet“, zieht Daniel (31) Resümee. Er war mit knapp 204 Kilo auf den Rippen gestartet und wiegt nun rund 140 Kilo.

RND/hsc