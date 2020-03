Promis trauern um toten “Sat.1 Frühstücksfernsehen”-Hund Lotte

Lotte, die Studio-Bulldogge des “Sat.1 Frühstücksfernsehen”, ist tot. Nicht nur der TV-Sender trauert um den berühmte Fernsehhund, auch bekannte Prominente drücken ihr Beileid auf Instagram aus.

Am Wochenende hat das “SAT.1 Frühstücksfernsehen” eine traurige Nachricht bekannt gegeben: Studiohündin Lotte ist gestorben. Wer seit 2008 regelmäßig die morgendliche Sendung schaut, kam an der süßen Hündin nicht vorbei. Ob die englische Bulldogge schnarchend auf dem Sofa saß oder grinsend in die Kamera schaute: Lotte ist in ihrer zwölf Jahre andauernden Sat.1-Präsenz offenbar vielen ans Herz gewachsen, besonders den prominenten Gästen der Sendung. Sie trauern um den Fernsehhund.

Die High-Society-Expertin der Morgenshow, Vanessa Blumhagen, teilt auf Instagram ein Foto von Lotte und ihr, beide liegen schlafend auf dem Boden. Dazu schreibt sie: “Draußen bricht sich der Frühling seine Bahnen und wir sind gefangen zwischen der Freude darüber und der Angst krank zu werden. Und dann erreicht uns auch noch die Nachricht, dass unsere Lotte gestorben ist. Ich bin unendlich traurig.”

“Ich werde Dich nie vergessen!“

In den Kommentaren des Beitrags sprechen viele Prominente ihr Beileid aus. Schauspielerin Jenny Elvers kommentiert mit drei traurigen Smileys und die Moderatorin Jennifer Knäble antwortet mit “so traurig”. Schauspieler Jan Sosniok, der in dem neuen “Berlin, Berlin”-Film zu sehen sein wird, schreibt, dass er Lotte kurz vor ihrem Tod noch gesehen habe: “Gerade noch gestreichelt”. Das Model Marie Amière kommentiert mit drei gebrochene Herzen in Emoji-Form.

Auch Matthias Killing, der Moderator des Sat.1-Frühstücksfernsehens, widmet Lotte einen Instagram-Post. Darin schreibt er unter anderem: “Ich werde Dich nie vergessen!! Du warst ein wundervoller Hund, ein Teammitglied.”

Daniela Katzenberger und Ruth Moschner trauern um Lotte

Unter diesem Post drückt Mareile Höppner, Moderatorin der ZDF-Sendung “Brisant“, ebenfalls ihrer Beileid aus. Mit einem simplen Emoji, der betende Hände darstellt, zeigt die Moderatorin, dass sie an das ganze Team denkt. Traurig scheint auch Daniela Katzenberger zu sein. Der Reality-Star kommentiert mit mehreren traurigen Emojis und einem gebrochenen Herzen. Ina Aogo, die Frau des Fußballspielers Dennis Aogo, drückt ihr Entsetzen über den Tod von Lotte mit den Worten “Oh nein” und ebenfalls traurigen Emojis aus.

Die Moderatorin und Autorin Marlene Lufen schreibt auf Instagram in einem Beitrag, dass ihr Herz ganz schwer sei: “An diesem Wochenende ist unsere kleine Lotte gestorben. In Menschenjahren war sie schon über 80, hatte ein glückliches, gesundes Hundeleben hinter sich. Und dennoch…”

Das Model Franziska Knuppe antwortet darauf: „Mein Beileid an den Hundepapa und das Frühstücksfernsehen-Team”. Auch Schauspielerin Ruth Moschner ist in Gedanken bei den Besitzern von Lotte: “Was??? Oh nein. Mein Beileid an die Hundeeltern!” GNTM-Finalistin und Model Rebecca Mir scheint ebenfalls deprimiert zu sein: “Sooooo traurig”

Doch wie die Moderatorin Marlene Lufen in ihrem Beitrag auf Instagram schreibt, muss die Show trotz dieser traurigen Nachricht weitergehen. Sie wendet sich auch an die treuen Sat.1-Zuschauer: “Wir sehen uns morgen früh, Ihr Lieben.”

RND/am