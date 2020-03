Nach Naidoo-Rauswurf: Wird Michael Wendler neuer DSDS-Juror?

Gibt es bei der Neubesetzung der DSDS-Jury eine faustdicke Überraschung? Laut “Bild” verhandelt RTL mit Ein wichtiger Entscheidungsträger soll mit dieser Personalie allerdings gar nicht einverstanden sein.

Wer wird nach dem Aus von Xavier Naidoo neues Jury-Mitglied bei “Deutschland sucht den Superstar”? Bei der ersten DSDS-Liveshow am Samstag hat RTL diese Frage noch unbeantwortet gelassen, Jury-Chef Dieter Bohlen versprach aber: Bis nächsten Samstag gibt es Ersatz. Womöglich wird es ein bei RTL-Zuschauern sehr bekanntes Gesicht: Die “Bild”-Zeitung berichtet, dass RTL mit Michael Wendler (47) in Verhandlungen stehe!

Demnach habe es bereits in der vergangenen Woche Verhandlungen zwischen dem Wendler-Manager und RTL-Verantwortlichen gegeben. Diese sollen zeitnah weitergeführt werden, berichtet “Bild”.

Dieter Bohlen: Wendler als DSDS-Juror wird es mit mir nicht geben

Der Wendler als DSDS-Juror – das würde passen, weil der Ballermann-Star zurzeit sowieso in Deutschland ist und seine Freundin Laura Müller (19) beim anderen RTL-Erfolgsformat “Let’s Dance” unterstützt.

Was dagegen spricht: Dieter Bohlen hält offensichtlich gar nichts davon, Michael Wendler in sein DSDS-Team zu holen. „Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben“, sagte Bohlen der “Bild”-Zeitung. Er wüsste „rein gar nichts“ von Verhandlungen mit dem Schlagerstar. Man sei bei der Suche auch nicht verzweifelt unterwegs, so Bohlen. „Wir können ja auch zu dritt weiter machen.“

RTL zum Naidoo-Ersatz: “Kurzfristige Entscheidung”

Und was sagt RTL? Sprecherin Anke Eickmeyer zu “Bild”: „Wer, ob ein oder wechselnde Juroren demnächst in der Jury sitzen werden, können wir angesichts der momentanen Lage und den damit verbundenen Reisebeschränkungen noch nicht sagen. Das wird – wie vieles derzeit – eine kurzfristige Entscheidung, über die wir informieren werden, sobald etwas feststeht.“

Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo ist in der DSDS-Jury ein Platz frei. RTL hatte sich nach dem Auftauchen eines rassistischen Videos von dem “Söhne Mannheims”-Sänger getrennt.

