Eurovision Song Contest 2020 wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des Coronavirus fällt der Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr aus. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit. Der Musikwettbewerb sollte Mitte Mai in Rotterdam stattfinden, als deutscher Starter war der aus Slowenien stammende 22-jährige Ben Dolic mit dem Lied „Violent Thing“ nominiert.

Die EBU hatte sich lange schwer getan mit der Entscheidung. Noch am Montag hatte die Rundfunkunion um Geduld gebeten. Intern sollen mehrere Optionen in Erwägung gezogen worden sein: eine Verlegung in den Spätsommer oder Herbst, eine Variante ohne Livepublikum – oder eben die komplette Absage für das Jahr 2020. Aber ein Musikwettbewerb ohne Fans im Saal? Eine sterile TV-Schalte quer durch Europa ohne jene schrillen Emotionen, von der der ESC-Zirkus lebt? Das schien dann doch zu weit weg vom ursprünglichen Gedanken des völkerverbindenden Pathos und Pomp.

Ben Dolic darf sich neu bewerben – aber mit einem anderen Song

Dolic’ Beitrag “Violent Thing” ist damit hinfällig. Zwar dürfen sich die für dieses Jahr nominierten ESC-Künstler 2021 nach noch nicht bestätigten Detailinformationen neu bewerben – sie müssten aber mit neuen Songs an den Start gehen. Für Deutschland wäre das eine bittere Nachricht, denn Dolic’ Song von zwei Jurys ausgewählter Beitrag hatte europaweit viel Lob geerntet und wurde bei den ESC-Buchmachern im vorderen Mittelfeld gehandelt.

In der ESC-Fangemeinde halten sich Verzweiflung und Verständnis ungefähr die Waage. Tatsächlich konnte sich spätestens nach der Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft in den Sommer 2021 niemand mehr ernsthaft vorstellen, dass ein paneuropäisches, musikalisches Großereignis mit zehntausenden Gästen aus knapp 50 Ländern, die auf engstem Raum eine multikulturelle Party feiern, in diesen Zeiten eine gute Idee ist. Die Niederlande haben zunächst bis zum 31. März alle Events mit mehr als 100 Personen abgesagt, eine Verlängerung und Verschärfung dieser Regel gilt als höchst wahrscheinlich.

Im Übrigen stellte sich die Frage, mit welchem Argument sich etwa deutsche Fans auf den Weg nach Rotterdam hätten machen sollen, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag dringend dazu aufgerufen hatte, auf Auslandsreisen zu verzichten und auch Übernachtungsangebote im Inland nur noch zu “notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken” zu nutzen. Möglich, dass viele ESC-Fans den Musikwettbewerb als “dringend notwendig” empfinden – in Wahrheit ist er es natürlich nicht.

“Wir arbeiten eng mit den niederländischen Host Broadcastern NPO, NOS und AVROTROS und der Stadt Rotterdam zusammen, um verschiedene potenzielle Szenarien für den Eurovision Song Contest 2020 zu untersuchen”, hieß es in den letzten Tagen bei der EBU.“ Noch am 12. März hatte der Stadtrat von Rotterdam nach einer Sitzung zum Thema ESC beschlossen, zunächst mit den Planungen fortzufahren. Eine Entscheidung hätte spätestens bis zum 6. April fallen müssen – an diesem Tag hätte der Aufbau der gewaltigen ESC-Bühne in der Ahoy Arena in Rotterdam begonnen.

Von Imre Grimm/RND