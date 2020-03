PS5: Bringt Sony “Silent Hill” und “Metal Gear” von Konami zurück?

Das Release der Playstation 5 rückt immer näher, wenn auch immer noch ohne genauen Termin. Zeitgleich diskutiert die Gaming-Szene über die kommenden Spiele und Franchises, die es auf der Next-Gen geben könnte. Aktuelle Gerüchte ranken sich um die Titel “Silent Hill”, “Metal Gear” und “Castlevania”.

Aktuelle Gerüchte lassen darauf hoffen, dass Sony Interactive Entertainment sich für die Übernahme einiger erfolgreicher Konami-Marken interessiert – darunter “Silent Hill”, “Metal Gear” und “Castlevania”.

„Silent Hill” auf der PS5 – könnte es ein Comeback geben?

2014 enthüllte Hideo Kojima sein “Silent Hill“-Projekt, das er gemeinsam mit dem Regisseur Guillermo del Toro („Shape of Water”) umsetzte. Wenig später folgte eine spielbare Demo, die in der Spiele-Szene für Begeisterung sorgte. Nur ein Jahr später war jedoch Schluss: Die Entwicklung wurde seitens Konami eingestellt und Entwickler-Legende Kojima verließ das Unternehmen.

Nach Angaben der Gaming-Website Jack of all Controllers soll es derzeit jedoch Verhandlungen zur Wiederaufnahme geben. Auch Serien-Star Norman Reedus („The Walking Dead“) könnte dann wieder mit an Bord sein. Dieser arbeitete zuletzt auch mit Kojima an dem Spiel „Death Stranding“. Geäußert haben sich bisher allerdings weder Konami noch Sony zu den Gerüchten.

“Metal Gear” und “Castlevania” auf der PS5 – kauft Sony diese Konami-Reihen?

Laut eines anonymen Benutzers auf 4Chan, der nach eigenen Angaben bei Konami arbeitet, sollen außerdem angebliche Remakes von “Metal Gear” und “Metal Gear 2: Solid Snake” in Planung sein. Eine weitere Marke, die genannt wurde, ist “Castlevania”. Gerüchten zufolge soll sogar ein kompletter Reboot der Reihe realisiert werden. Bis ein offizielles Statement vorliegt, sollten Fans aber auch hier skeptisch bleiben.

RND/do