Gratis Games in Corona-Zeiten: Diese Titel sind gerade kostenlos erhältlich

Quarantäne, Isolation, Ausgangssperre – die Corona-Krise verbannt viele Menschen in die eigenen vier Wände. Damit dort keine Langeweile aufkommt, lässt sich die Zeit mit Videospielen vertreiben. Das haben auch die großen Gaming-Plattformen erkannt: Aktuell gibt es zahlreiche Spiele kostenlos. Eine Übersicht.

Zumindest eine Branche hat in Zeiten von Ausgangssperren und Isolation wohl keinen Einbruch der Nutzerzahlen zu befürchten: Zahlreiche Anbieter von Videospielen verzeichnen seit der Corona-Krise einen Anstieg der Nutzerzahlen. An diesem Wochenende stellen die großen Gaming-Plattformen ihren Nutzern einige Gratisspielen zur Verfügung.

Diese Spiele können aktuell noch bei Steam, Epic und Uplay kostenlos heruntergeladen werden:

Gratis Game bei Steam: Der Football Manager

Die Spieleplattform Steam bietet aktuell den “Football Manager” als kostenlosen Download an. Die Gratisversion des Fußball-Manager-Spiels ist sogar eine Woche lang, vom 18. bis zum 25. März, verfügbar. Danach kann das Spiel jedoch nicht kostenfrei weitergespielt werden. Wer seinen gespeicherten Spielstand fortsetzen möchte, muss das Spiel nach Ablauf der einwöchigen Frist zum regulären Preis von 59,99 Euro kaufen. Steam bietet den “Football Manager” für PC- und Mac-Nutzer an.

Steam Game Festival mit 40 kostenlosen Demos

Außerdem lockt das Gaming-Portal mit kostenlosen Testversionen von 40 Spielen. Im Rahmen des “Steam Game Festivals” bietet Steam unter anderen folgende Spiele kostenlos zum Download an:

Backworlds Carrion Coffee Talk Curious Expedition 2 (endet Sonntag) Filament HyperParasite Mighty Fight Federation Mystic Pillars Neon Noodles Neverinth Quench Sons of Ra Tunche We Are the Caretakers

Sofern auf der Steam-Website nicht anders angegeben, sind die Demos noch bis zum 23. März, 18 Uhr verfügbar.

Gratis Games wegen Corona bei Epic

Auch der Epic Store bietet in der Corona-Krise kostenlose Spiele an. Zur Verfügung stehen die beiden Titel “Watch Dogs” und “The Stanley Parable”. Beide Spiele sind noch bis 26. März verfügbar und können bis 16 Uhr kostenlos heruntergeladen werden.

Aktuelle Gratisspiele bei Uplay

Im hauseigenen Store des Herstellers Ubisoft, Uplay, gibt es am Wochenende “Assassin’s Creed: Odyssey” umsonst. Allerdings ist auch hier die kostenlose Phase zeitlich begrenzt. Wer danach weiterspielen möchte, muss das Spiel kaufen.

Verfügbar ist der elfte Teil der beliebten “Assassin’s”-Reihe für PC, PS4 und Xbox One.

“Half-Life”-Titel kostenlos auf Steam

Nicht direkt wegen Corona, aber trotzdem gratis sind bislang noch alle Spiele der “Half-Life”-Serie. Mit der Geschenk-Aktion will der Videospielehersteller Valve den neuesten Titel “Half-Life Alyx“ bewerben, der ab 23. März 2020 verfügbar ist.

RND/pf