“Kitchen Impossible”: Tim Mälzer tritt gegen Steffen Henssler an

In der vorletzten “Kitchen Impossible“-Folge (22. März) duelliert sich Tim Mälzer in Sachen Kochkünste mit Steffen Henssler. Während es für Mälzer ins norddeutsche Bad Zwischenahn und in die USA geht, muss Henssler in Frankreich und Japan sein Können beweisen.

In der neuen und vorletzten Folge der aktuellen Staffel von “Kitchen Impossible” am Sonntag, 22. März, tritt Tim Mälzer gegen Steffen Henssler an. Während dieses Mal auf Tim Mälzer die Box im deutschen Bad Zwischenahn sowie in San Francisco in den USA wartet, bekommt Steffen Henssler an der Côte d’Azur in Frankreich und im japanischen Gifu ein Gericht zum Nachkochen serviert, wie der Sender Vox mitteilt.

Demnach will Henssler Mälzer einem kulinarischen Norddeutschland-Test unterziehen – und lässt ihn in Bad Zwischenahn eine Mockturtle-Suppe mit Worcester Soße kochen, ein niedersächsisches Gericht. Dazu soll Tim Mälzer noch ein spezielles Brot backen – ein Affront, hatten er und Steffen bei ihrer ersten Begegnung doch abgemacht, dass keiner der beiden backen muss. Daran hält sich Henssler in der neuen Folge offenbar nicht. In San Francisco wiederum soll Tim Mälzer Dim Sum zubereiten – in Chinatown, dem ältesten chinesischen Stadtviertel in ganz Nordamerika.

Steffen Henssler als Bademeister in Frankreich

Henssler muss laut Vox währenddessen an der Côte d’Azur eine Bouillabaisse zubereiten – eine vermeintlich einfache Aufgabe für den selbsternannten Fisch-Fachmann? Vorher packt Mälzer ihm aber noch eine Box, in der sich eine komplette Bademeister-Ausrüstung befindet. Mit der muss Henssler nun zum Strand an der Côte d’Azur und eine Liste an Bademeister-Aufgaben abarbeiten. Im japanischen Gifu wiederum muss Henssler laut Vox ein Ika Somen & Hamo Sushi zubereiten.

RND/hsc