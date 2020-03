“Schlag den Star”: Dagi Bee gewinnt deutlich gegen Jasmin Wagner

Am Samstagabend kam es auf ProSieben zum Duell Dagi Bee gegen Jasmin “Blümchen” Wagner. In der Show kam es überraschend nur zu 12 statt 15 Spielen. Am Ende konnte Dagi Bee die Siegprämie mit nach Hause nehmen.

Vielleicht lag es an der Vorbereitungszeit, vielleicht war aber auch einfach Dagi Bee besser: Jasmin “Blümchen” Wagner musste sich am Samstagabend der 25-jährigen Influencerin bei “Schlag den Star” geschlagen geben.

Die 39-jährige Sängerin (“Herz an Herz”) war spontan als Teilnehmerin eingesprungen, nachdem Cathy Hummels am Freitag wegen einer Corona-Infektion innerhalb ihrer Familie abgesagt hatte. Blümchen blieben nur wenige Stunden Vorbereitungszeit auf die Wissens- und Sportspiele. Dagi Bee konnte allerdings nach einem ausgeglichenen Start so schnell ihre Führung ausbauen, dass das Spiel bereits nach 12 Runden – und nicht wie oft nach 15 – zu Ende war. Die Influencerin gewann mit 61:17 Punkten und durfte zudem die Siegprämiere von 100.000 Euro nach Hause nehmen.

