“Es wird unglaublich”: Mark Forster geht mit erster eigener TV-Show an den Start

Popsänger Mark Forster geht mit seiner ersten eigenen TV-Sendung an den Start. In „Live aus der Forster Straße“ begrüßt er die Zuschauer, um Ablenkung vom derzeit ungewöhnlichen Alltag zu finden.

Köln. Seit dem Ausbruch des Corona-Virus in Deutschland heißt es für den Großteil der Bevölkerung „Stay at home“. Auch Musiker Mark Forster geht es nicht anders, dabei träumt er doch von einer großen Live-Show im deutschen Fernsehen. Und die bekommt er von Sender Vox jetzt auch: Der Musiker lädt nämlich ab sofort mittwochs um 20:15 Uhr in sein kleines Tonstudio ein!

In „Live aus der Forster Straße“ begrüßt der Popstar die Zuschauer, um zwei Stunden Ablenkung vom derzeit ungewöhnlichen Alltag zu finden und gemeinsam zuhause eine gute Zeit zu haben. Dazu schaltet er aus seinem Berliner Studio zu prominenten Künstlern, macht mit ihnen Musik, stellt ihnen Aufgaben und schaut in ihre Wohnzimmer.

Großes Staraufgebot bei “Live aus der Forster Straße”

Angemeldet haben sich dabei nicht nur nationale Künstlerkollegen wie Max Giesinger oder Sido, sondern auch Weltstars wie Chris Martin und Rita Ora. Virtuell mit dabei sein wollen auch Steffen Henssler, Martin Rütter und Matthias Schweighöfer.„Endlich ist es so weit: Ich habe meine eigene Primetime-Live-Show im deutschen Fernsehen – bei VOX! Und alle sind am Start: Die größten Musikstars aus Deutschland, mit denen mache ich Musik. Die internationalen Super-Weltstars sprechen mit mir – alle sind in meiner Show. Aber ich bin alleine – und die sind zuhause! Es wird unglaublich!“, freut sich der Gastgeber Mark Forster.

VOX zeigt mittwochs um 20:15 Uhr die Musik-Live-Show „Live aus der Forster Straße“ mit Mark Forster und seinen prominenten Gästen.

RND/ots