“The Masked Singer”: Die Kakerlake steigt freiwillig aus

Am Dienstagabend treten bei “The Masked Singer” (Pro7) wieder Prominente in Kostümen gegeneinander an – und die Zuschauer rätseln, wer dahintersteckt. Doch nach RND-Informationen will ein Kandidat nun freiwillig aussteigen.

Köln. An diesem Dienstagabend (24. März) treten bei “The Masked Singer” auf Pro7 wieder Promis in Kostümen auf und geben Songs zum Besten. Acht Kandidaten sind in der dritten Show der Staffel noch dabei – und im Netz wird wild spekuliert, wer hinter den Kostümen steckt. Sängerin Stefanie Heinzmann und Model Franziska Knuppe mussten die Sendung schon verlassen.

Doch in der aktuellen Folge soll etwas passieren, das es in der Sendung bisher noch nie gab: Nach RND-Informationen soll ein Kandidat freiwillig aussteigen. Auch auf dem Instagram-Account von “The Masked Singer” wird vielsagend von einer “überraschenden Demaskierung” gesprochen – und genau das wäre ein Ausstieg. Offiziell bestätigen oder dementieren will Pro7-Sprecher Christoph Körfer das Gerücht nicht. “Wir freuen uns, dass ‘The Masked Singer’ heute Abend wieder große Rätsel aufgibt. Das Faultier und der Wuschelkopf sind gut vorbereitet. Alle anderen Fragen beantwortet die Show”, sagt Körfer zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Grund für den freiwilligen Ausstieg bei “The Masked Singer”?

Gleich zu Beginn der Show verkündete Moderator Matthias Opdenhövel, dass die Kakerlake freiwillig aussteigt. Über die Gründe für den Ausstieg kann bisher nur spekuliert werden – die Angst vor dem Coronavirus könnte einer sein. Schließlich müssen die Prominenten für den Dreh jede Woche nach Köln anreisen.

Von Hannah Scheiwe/RND