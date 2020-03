Seuchen-Spiel Plague Inc.: Entwickler ermöglichen Rettung der Welt

Das Spiel Plague Inc. hat in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie haben die Entwickler das Konzept des Games radikal überarbeitet. Künftig können Spieler mit entsprechenden Maßnahmen die Welt retten.

Eigentlich sollen Spieler von Plague Inc. der Menschheit mit Viren, Bakterien oder Parasiten den Garaus machen. Doch wegen der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus erhält das Game derzeit viel Kritik, in China wurde es sogar verboten. Nun haben sich die Entwickler von Ndemic Creations dazu entschieden, ihr Spiel mit einer weitaus optimistischeren Erweiterung auszustatten. Das teilte das Studio in einem Blogbeitrag mit.

In dem neuen Spielemodus können Nutzer demnach künftig die Welt vor einer eben solchen Pandemie retten. Dazu müssen sie auf Maßnahmen wie Social Distancing, Quarantäne und andere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurückgreifen. Wie in der realen Welt können Spieler die Ausbreitung der Krankheit minimieren, indem sie etwa die Gesundheitssysteme unterstützten. Ab wann die Erweiterung verfügbar sein soll, teilte das Studio nicht mit. Der neue Modus soll als kostenlose Erweiterung zum Download bereit stehen.

Spieleentwickler spenden 250.000 Dollar

Für die Entwicklung des neuen Konzeptes arbeitet Ndemic Creations nach eigenen Angaben eng mit der Weltgesundheitsorganisation und der Coalition of Epidemic Prepardness Innovation (CEPI) zusammen. Beide Institutionen unterstützen die Spielemacher mit Informationen rund um die Bekämpfung von Pandemien. Die Kooperation entstand aus einer Spende. Zuvor hatte Ndemic Creations die Organisationen mit insgesamt 250.000 Dollar finanziell unterstützt.

Plague Inc. erschien bereits im Jahr 2012 zunächst als App, später folgten die Ausgaben für PC und Konsole. In den vergangenen Wochen landete das Strategiespiel immer wieder auf den vordersten Plätzen in den Download-Charts von App und Play Store. Als Reaktion veröffentlichten die Entwickler ein Informationsschreiben, in dem sie betonten, dass es sich zwar um einen realistischen und informativen Aufbau handele, die App letztendlich jedoch nur ein Spiel sei.

