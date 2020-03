Was wird aus Mutter Beimer? Das Erste sendet die letzte Folge der “Lindenstraße”

Fragen über Fragen: Wie wird es Mutter Beimer ergehen? Was wird aus Anna Ziegler? Und wie geht es mit den anderen “Lindenstraße”-Bewohnern weiter? Vielleicht gibt es am Sonntag eine Antwort darauf: Dann läuft die letzte Folge der Kultserie.

Köln. Nun heißt es Abschied nehmen: Nach fast 35 Jahren läuft am Sonntag (18.50 Uhr) zum letzten Mal die ARD-Serie „Lindenstraße“. Damit geht eine Fernseh-Ära zu Ende. Die 1758. Folge heißt „Auf Wiedersehen“. Wie sie endet, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis. Produzent Hans W. Geißendörfer hatte zuvor lediglich verraten, dass es wie gewohnt einen Cliffhanger geben werde.

Inhaltlich wird es nach WDR-Angaben unter anderem darum gehen, ob Anna Ziegler (Irene Fischer) nach dem tödlichen Sturz ihres Liebhabers Wolf Lohmaier (Martin Müller-Reisinger) wieder verhaftet wird. Außerdem hat Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) zu ihrem 80. Geburtstag ins Restaurant „Akropolis“ geladen – doch als die Gäste eintreffen, ist das Geburtstagskind plötzlich verschwunden.

„Bye bye Lindenstraße

Die in Köln produzierte „Lindenstraße“, deren erste Folge am 8. Dezember 1985 lief, zeigte den den Alltag einer Nachbarschaft – und ließ dabei nahezu kein Thema aus. Vor allem in ihren Anfangsjahren löste sie sogar Skandale aus, etwa mit dem ersten Schwulen-Kuss im deutschen TV. 2018 hatte die Fernsehprogrammkonferenz der ARD sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden.

Unmittelbar vor der letzten Folge läuft im Ersten die WDR-Dokumentation “Bye bye Lindenstraße” (18.00 Uhr) mit einem Rückblick auf die Highlights der Kultserie.

RND/dpa