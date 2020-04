Umfrage: So kommuniziert Deutschland in der Corona-Krise

Der Kontakt zu Familie und Freunden ist vielen in Krisenzeiten besonders wichtig. Wie eine Umfrage ergab, erfolgt der Austausch aktuell vor allem über Messenger-Dienste wie Whatsapp und Co. Ein anderes Kommunikationsmittel feiert hingegen sein Comeback.

Für den Informationsaustausch während der Corona-Krise setzen die deutschen Verbraucher auf Messenger-Dienste wie Whatsapp oder Telegramm. Einer YouGov-Umfrage zufolge nutzen fast 80 Prozent der Befragten die beliebten Chatprogramme, um mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben. Damit sind die Dienste das meistgenutzte Kommunikationsmittel in Zeiten von sozialer Distanzierung. Das Alter der Nutzer spielt dabei kaum eine Rolle: Auch 73 Prozent der über 55-Jährigen bevorzugen aktuell Messenger, um sich auszutauschen.

Dank Corona wird wieder viel telefoniert

Dicht dahinter folgt das Telefon: Wie die Studie im Auftrag des Software-Anbieters MessengerPeople ergab, nehmen rund 72 Prozent der Deutschen wieder den Hörer in die Hand, um mit Angehörigen und Freunden in Kontakt zu bleiben. 51 Prozent schreiben Emails, 32 Prozent nutzen Facebook. Erst an sechster Stelle folgt der Videodienst Skype, fünf Prozent nutzen Twitter für die Kommunikation. Für die Umfrage wurden 2035 Personen im Zeitraum vom 20. bis 23. März befragt.

Coronavirus: Fernsehen als wichtigster Informationskanal

Um über die aktuelle Lage informiert zu bleiben, vertrauen die Deutschen klassischen Medienkanälen. 80 Prozent der Befragten wünschen sich Informationen über das Coronavirus im Fernsehen, 56 Prozent würden als bevorzugten Kanal das Radio wählen, 37 Prozent die Zeitung. Jeder Fünfte wünscht sich, via Messenger über die Nachrichtenlage informiert zu werden.

“Hotlines brechen unter dem Ansturm der Anrufer zusammen, Arztpraxen und Krankenhäuser sind überlastet. Deshalb setzen aktuell immer mehr Unternehmen und Organisationen auf Messenger, um ihre Kunden oder besorgte Bürger auch in Zeiten der analogen Abschottung zu erreichen”, sagt Matthias Mehner, Marketingchef bei MessengerPeople. So setzt etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO auf einen Whatsapp-Chatbot, der Menschen weltweit mit Informationen rund um Covid-19 informiert. Auch das Bundesministerium für Gesundheit setzt einen Whatsapp-Chat ein, um Informationen zu verbreiten.

Fake News über Corona: Vorsicht bei Falschmeldungen

Wichtig ist bei der Kommunikation über Messenger-Dienste, dass die Quelle der verbreiteten Nachrichten geprüft wird. Aktuell kursieren zahlreiche auch kommerzielle Falschmeldungen, die das Virus betreffen. Der Medienpsychologe Tobias Rothmund warnt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor den Risiken. Wenn Menschen verunsichert seien oder sich bedroht fühlten, würden Fake News besonders stark weiterverbreitet. Im Extremfall führten solche Falschmeldungen nicht nur zu mehr Angst und Panik, sondern schadeten der Gesundheit – etwa bei irreführenden Tipps zur Vorbeugung oder Behandlung einer Infektion, so der Social-Media-Forscher. Jeder sei daher gefordert, Informationen kritisch zu hinterfragen, bevor er sie an Bekannte weiterleite.

RND/mkr/dpa