Videospiele gegen Corona: Das Humble Conquer COVID-19 Bundle und andere Steam-Sales

Der Spieleshop Humble hat ein riesiges, wohltätiges Paket geschnürt. 100 Prozent der Erlöse sollen für wohltätige Zwecke gespendet werden. Auch anderswo werden viele Videospiele gerade billig angeboten.

Humble ist ein Dienstleister, der Videospiele zu Paketen schnürt und billig verkauft. Das neue Angebot zielt auf die Bekämpfung des Coronavirus.

Mit Videospielen Corona bekämpfen: Steam-Sale unterstützt Ärzte ohne Grenzen

Zu 100 Prozent sollen die Erlöse an vier wohltätige Organisationen ausgeschüttet werden: Mit Direct Relief, dem International Rescue Committee, Partners in Health und Ärzte ohne Grenzen sind die Organisationen international aufgestellt. Über einen Schieberegler können Käufer das Geld verteilen, das sie geben. Mindestens 28 Euro kostet das Bundle.

Die Auswahl der Spiele ist ungewöhnlich groß. Auch eBooks sind im Paket enthalten. Humble addiert die Listenpreise und kommt so auf 1071 Euro. Natürlich wären viele der Inhalte auch anderswo billiger zu haben. Aber 44 Spiele, dazu viele digitale Bücher und Comics – das ist eine Menge. Normalerweise behalten Humble und die Spieleentwickler einen Teil solcher Bundle-Einnahmen. Diesmal nicht. Solidarische Aktionen wie diese hat Humble schon öfter in Krisenzeiten veranstaltet, zuletzt 2019 anlässlich der verheerenden Waldbrände in Australien.

Humble Conquer COVID-19 Bundle: 7 Highlights aus dem Paket

Into the Breach

Eines der besten Taktikspiele der letzten Jahre steckt im Bundle. Spieler kämpfen auf kompakten Karten gegen riesige Insekten. Die Kämpfe sind maximal übersichtlich: Das Raster ist klein, wie ein Schachbrett. Und die Insekten kündigen jeden Angriff eine Runde vorher an. Jeder Kampf fühlt sich wie ein vertracktes Rätsel an, und mit jedem Sieg fühlen die Spieler sich ein bisschen klüger.

Superhot

So cool sehen Schusswechsel sonst höchstens in den Matrix-Filmen aus. Spieler treten wie in einem Egoshooter gegen heranstürmende Gegner an. Die Grafik ist simpel. Die Welt ist weiß, die Gegner rot. Der Clou: Die Zeit bewegt sich nur dann, wenn Spieler sich bewegen. So wird aus einem vermeintlichen Actionspiel ein taktisches Ballett.

The Witness

So hübsch und doch ein Puzzlespiel – auf einer verlassenen Insel müssen Spieler herumlaufen, unzählige kleine Rätsel entdecken und lösen. Die Rätsel folgen alle einer Grundidee. Besonders elegant ist die Art, wie Spieler wortlos durch die Idylle geführt werden, wie die Rätsel sich Schritt für Schritt selbst erklären.

Tropico 4

Spielbare Bananenrepubliken bietet die „Tropico“-Serie. Auch im vierten Teil können Spieler in die Haut eines windigen Autokraten schlüpfen und als „El Presidente“ ihre tropische Insel mehr oder weniger streng regieren. Die Aufbauspiele halten eine Balance zwischen Satire und Freude am Planen.

Broken Age

Ein schönes, altmodisches Grafikadventure steckt auch im Paket. Dieses Spiel von dem Genreveteranen Tim Schafer (Monkey Island, Grim Fandango) erzählt die Geschichte einer Mädchens und eines Jungens, die in sehr verschiedenen Welten leben. Im englischen Original spricht Elijah Wood eine Hauptrolle.

Psychonauts

Dieses Action-Adventure ist einst gefloppt, gilt aber heute als Geheimtipp und Klassiker. Sogar eine Fortsetzung ist in der Entwicklung. Der Junge Raz wird zu einem Psychonauten ausgebildet – er steigt anderen Menschen in den Kopf, um Probleme in ihren Gedankenwelten zu beheben. Das Ergebnis ist ein etwas wirrer, aber sehr origineller Trip.

TABS

Wer innerhalb von Sekunden lachen will, der muss den „Totally Accurate Battle Simulator“ spielen. Der Titel gehört zum wachsenden Genre der Slapstick-Spiele, die ihre Spielwelten physikalisch simulieren und das chaotische Ergebnis beim Spieler abladen. Spieler stellen Armeen auf, die sich dann automatisch bekämpfen. Muss man gesehen haben.

Corona-Steam-Sale und Co.: Andere Sales und Bundles gegen den Corona-Virus

Was ist wohltätig? Die Macher des Humble Bundles sind diesmal über jeden Verdacht erhaben, sie stecken kein Geld in die eigene Tasche. Bei anderen aktuellen Sales geht es nur darum, dass Spieler zu Hause bleiben sollen. Das ist zwar gut für alle, aber Spenden fließen deswegen noch nicht.

Gratis-Games von Ubisoft

Seit dem 31. März und über den ganzen April verteilt Ubisoft Gratis-Spiele und schnürt besondere Angebote. Das tun sie aber nur, um „allen zu helfen, zu Hause bleiben“. Noch bis zum 3. April ist das stilvoll-überdrehte Jump’n’Run „Rayman Legends“ gratis zu haben. Danach sollen weitere, auch bekanntere Spiele des Publishers folgen.

Sale bei itch.io: 10 Euro für 174 Spiele

Wer es abwegig und abenteuerlich mag, der kann bei dem wenig bekannten Spieleshop itch.io zuschlagen. Für mindestens 10 Euro gibt es dort erstaunliche 174 Spiele. Viele davon sind obskur, aber auch echte Geheimtipps wie „Nuclear Throne“ sind dabei. Mit den Einnahmen werden kleine Studios unterstützt, die wegen der ausgefallenen Entwicklertagung GDC in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Steam-Sale beim Publisher Paradox: Cities: Skylines und mehr

Wer schnell zuschlägt, der kann noch besondere Zeitfresser bekommen: Spiele-Publisher Paradox hat einen Blitz-Sale auf dem Spieleshop Steam gestartet. Im Paket enthalten sind Strategie-, Aufbau- und Rollenspiele. Auch moderne Klassiker wie der Sim-City-Killer „Cities: Skylines“ und das Rollenspiel-Epos „Pillars of Eternity“ sind dabei. Leider laufen die Angebote nur bis zum 3. April um 19 Uhr. Die Erlöse sollen an die WHO gespendet werden.

Jan Bojaryn