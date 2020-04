“Let’s Dance”: Ilka Bessin tanzt ihr Beziehungsdrama

Wenn die Promis bei “Let’s Dance” Contemporary tanzen, dann wird es meist sehr emotional. So auch bei Ilka Bessin am Freitagabend. Die Komikerin verarbeitete die Beziehung zu einem Ex-Partner.

Köln. Die einen lieben den Contemporary, die anderen sind froh, wenn sie ihn hinter sich haben. Zu Letzterem gehörte am Freitagabend auch Die Komikerin (früher “Cindy aus Marzahn”) zeigte sich verletzlich und mit viel Gefühl und tanzte mit Partner Erich Klann zu “Go your own way” von Fleetwood Mac.

Ilka Bessin bekommt zwölf Punkte

In der Sendung erzählte Bessin, dass sie mit dem Tanz eine Beziehung verarbeite, in der sie von einem Mann abhängig gewesen sei. “Es war schon sehr emotional”. Auch Joachim Llambi ließ die Performance nicht kalt, für die tänzerische Darbietung gab es von dem Juror allerdings nur zwei Punkte. Die insgesamt zwölf Punkte von der Jury und das Voting der Zuschauer brachten Bessin am Ende trotzdem in die nächste Runde.

Let’s Dance pausiert über Ostern

Nun pausiert “Let’s Dance” erst einmal wegen der Osterfeiertage, die nächste Sendung läuft dann voraussichtlich am Freitag, den 17. April.

RND/lob