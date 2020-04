DSDS-Finale 2020: Steht der Gewinner längst fest?

Am Samstagabend ist das große Finale von “Deutschland sucht den Superstar” (RTL). Vier Kandidaten treten gegeneinander an. Doch einer der Finalisten hat die besten Karten, am Ende als Gewinner auf der Bühne zu stehen.

Am Samstagabend endet die bereits 17. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” (RTL). Es war mit Abstand die ungewöhnlichste. Mit dem allerersten DSDS-Gewinner Alexander Klaws kam ein neuer Moderator hinzu, Juror Xaver Naidoo flog während der Liveshows raus und die Kandidaten mussten seit dem Viertelfinale vor leeren Zuschauerrängen auftreten, während der Applaus von Band kommt. Doch so ungewöhnlich die Staffel auch ist, so eindeutig dürfte der Sieger bereits feststehen: Ramon Roselly.

In der ersten Liveshow vor vier Wochen erhielt Roselly mit großem Abstand die meisten Anrufe. Ähnlich sieht es auch bei den Singleverkäufen aus. Am Freitag wurde der Gewinnersong “Eine Nacht” (komponiert von Dieter Bohlen) von allen vier Finalisten veröffentlicht. Aktuell (Stand: Samstag zwölf Uhr) ist die Version von Ramon Roselly auf Platz acht, gefolgt von Joshua Tappe (Platz 27), Chiara D’Amico (Platz 30) und Paulina Wagner (Platz 39).

Florian Silbereisen sieht Ramon bereits als Gewinner

Auch für die beiden DSDS-Juroren Dieter Bohlen und Florian Silbereisen ist bereits klar, wer das Rennen machen wird. So lobte Bohlen schon: “Du bist ein Guter. Da sitzt jeder Ton, wo er sitzen muss.” Silbereisen ging sogar noch weiter und urteilte im Halbfinale: “Du bist definitiv eine Stufe weiter als die anderen.”

In einer Kategorie landet Ramon beim Kandidatencheck allerdings “nur” auf dem zweiten Platz. Wenn es um die Anzahl der Follower bei Instagram geht, liegt Chiara mit über 82.000 Abonnenten weit vorn (Stand: Samstag zwölf Uhr) Ramon kommt auf immerhin über 40.000 Fans, Joshua hat über 33.000 und Schlusslicht ist Paulina Wagner mit über 30.000.

Bei einer Umfrage vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter den vier Finalisten liegt interessanterweise Joshua vorne. Aber nur, weil der Kundenberater sich selber nominiert hat und auch Paulina tippt, dass er oder Ramon gewinnen könnten, während sich Ramon und Chiara enthalten haben und denken, dass alle die gleichen Chancen haben.

Von Thomas Kielhorn/RND