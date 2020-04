DSDS-Finalistin Paulina Wagner ist raus

Am Samstagabend flog Studentin Paulina Wagner als Erste beim Finale von “Deutschland sucht den Superstar” (RTL) raus. Nach ihrem Cover von Maite Kellys “Sieben Leben für dich” erntete sie nur durchwachsene Kritiken von der Jury.

Danach zog Silbereisen seinen “Telefon-Joker” und las eine Whatsapp-Nachricht vor, die ihm Maite Kelly nach Paulinas Performance geschickt hatte. Darin schrieb sie: “Lieber Flori, sei nicht so streng mit Paulina. Das ist ein Song mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Paulina, Darling. Du hast einen großartigen Job gemacht.”

Am Ende flog Paulina als Erste raus und wurde Vierte.

RND

Von Thomas Kielhorn/RND