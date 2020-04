Disney verkündet “Frozen”-Spin-off: Schneemann Olaf bekommt eigene Serie

“Frozen” war einer der erfolgreichsten Animationsfilme der vergangenen Jahre. Nun bekommt die Geschichte um die Eiskönigin ein Spin-off. Die Hauptrolle in der Miniserie spielt Schneemann Olaf.

Gute Nachrichten für alle “Frozen”-Fans: Disney hat nun verkündet, dass es ein Spin-off mit Schneemann Olaf geben wird. Die Miniserie heißt “At Home with Olaf” (“Zu Hause mit Olaf”) – und ist ab sofort zu sehen.

Der Titel ist gleich in mehrfacher Hinsicht interessant: Denn die Serie entsteht laut Disney im Homeoffice. Animator Hyrum Somand soll die Serienteile zu Hause kreieren, Josh Gad leiht dem Schneemann seine Stimme. Auf seinem Twitter-Acount erklärte Gad, dass er von Somand und der “Frozen”-Regisseurin Jennnifer Lee angerufen und gefragt worden sei, ob er von zu Hause ein paar Sätze und Geräusche von Olaf aufnehmen könne. Er sei direkt begeistert gewesen: “Diese kleinen Kurzgeschichten sind so charmant und führen hoffentlich zu einem Lächeln in dieser unsicheren Zeit”, sagt er.

Die erste Folge ist bereits seit dem 7. April auf Twitter zu sehen. In der ersten Woche soll laut Disney jeden Tag ein neuer Clip veröffentlicht werden.

RND/lob