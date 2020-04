Corona-Fall bei GZSZ: Dreharbeiten wieder gestoppt

Das Coronavirus hat erneut Auswirkungen auf die Produktion der RTL-Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”: Da sich ein Set-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hat, sind die Dreharbeiten gestoppt. Die Vorabendserie wird aber weiter ausgestrahlt – bald kommt sogar eine ganz besondere Folge im Fernsehen.

Babelsberg. GZSZ reiht sich in die TV-Produktionen ein, die maßgeblich vom Coronavirus betroffen sind. Der Drehbetrieb der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” wurde vorerst eingestellt, wie RTL berichtet. Bei einem Mitarbeiter am Set der Serie wurde das Coronavirus diagnostiziert – das bestätigte eine Sprecherin der Produktionsfirma UFA Serial Drama dem Sender. Es seien allerdings alle Sicherheitsmaßnahmen bereits vor dem Bekanntwerden des Falls eingehalten worden. Aus Eigenverantwortlichkeit pausiere die UFA ab Mittwoch den gesamten Drehbetrieb in Babelsberg (Brandenburg).

7000. Folge in Spielfilmlänge

Schon vor wenigen Wochen wurde der Drehbetrieb von “Alles was zählt”, “Unter uns” und “GZSZ” durch die UFA unterbrochen, um die Arbeit der Autoren an die Pandemie anzupassen. Fans der Serie müssen sich jedoch keine Sorgen machen: “GZSZ” läuft weiterhin um 19.40 Uhr auf RTL. Am 29. April wird sogar die 7000. Folge in Spielfilmlänge gezeigt.

RND/am