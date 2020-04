“‘Let’s Dance’ war nie systemrelevanter als gerade”: Micky Beisenherz im Interview

Micky Beisenherz ist Podcaster, Kolumnist, Gagschreiber und Moderator: In seiner Satiresendung “Artikel 5” beantwortet er die Fragen unserer Zeit. Im RND-Interview spricht er über Meinungsfreiheit, Humor in Corona-Zeiten und seinen “Softspot” für Thomas Gottschalk.

Micky Beisenherz kann auch ernst: Der Kolumnist, Gagschreiber und Moderator erfindet in seiner Sendung “Artikel 5” bei MagentaTV das Genre der Satireshows neu. Die zweite Staffel der Sendung ist gerade zu Ende gegangen und behandelt unterschiedliche Themen wie die Pornografie, Keime oder Drogen. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht Micky Beisenherz über seine vielseitige Arbeit, Witze zum Coronavirus und Shitstorms auf Social Media.

Herr Beisenherz, die zweite Staffel von “Artikel 5” ist gerade bei Magenta zu sehen gewesen. Ziehen Sie doch mal Bilanz. Wie hat Ihnen die Staffel gefallen?

Was mir in allen Staffeln grundsätzlich gefallen hat, ist die humorvolle Informationsvermittlung. Da haben wir von Staffel eins zu Staffel zwei an der Schraube gedreht. Das Ganze ist ein Prozess. Ich bin mir sicher, sollte es eine Staffel drei geben, wird die auch noch mal besser als Staffel zwei. Was mir ansonsten gut gefallen hat, ist der Interviewteil. Ich fand es sehr schön, im letzten Drittel einen Interviewgast zu haben, da mir die Talksituation liegt und ich das wahnsinnig gerne mache. Dort hat man noch mal die Gelegenheit, Informationen zu erhalten, die man sonst nicht gehabt hätte. Es ist schon ganz schön, sich mit Frank Plasberg darüber zu unterhalten, ob beispielsweise politische Talkshows eine Einstiegsdroge für potenzielle AfD-Wähler sind. Es ist schön, wenn das Gespräch nicht einfach nur im theoretischen Raum bleibt, sondern die Leute direkt adressiert werden, die es etwas angeht.

Möchten Sie in der dritten Staffel etwas Konkretes anders machen?

Wir wären in einer dritten Staffel grundsätzlich schon mal happy, wenn wir das wieder vor Studiopublikum machen dürfen. Das wäre schon mal ein Anfang.

Bei “Artikel 5” untersuchen Sie mithilfe unterschiedlicher Fragestellungen die Lage der Nation. Wie geht es denn Deutschland?

Wenn man auch in sozialen Netzwerken sieht, wie Nachrichten rezipiert werden, hat man schon das Gefühl, dass die Gräben in Deutschland ziemlich tief sind. Man darf sich natürlich nicht vertun, soziale Netzwerke sind nicht zwingend repräsentativ für Deutschland, aber in gewisser Weise strahlen sie ins reale Leben aus und beeinflussen so die Wirklichkeit. Dieselbe Nachricht kann unterschiedlich wahrgenommen werden. Das sieht man auch in Zeiten von Corona, wo wir jetzt in Woche drei des Lockdowns merken, dass die Beurteilung der staatlichen Maßnahmen immer weiter auseinanderdriftet. Das hat auch sehr viel mit dem Entzug persönlicher Freiheiten und einer zunehmenden Unbequemlichkeit zu tun, das Thema Corona ist da sehr repräsentativ. Ob es um die Behandlung der Flüchtlingsthematik, ob es um Vorgänge in Thüringen geht. Die Älteren werden sich noch an jemanden wie Kemmerich erinnern, oder um die Rezeption vermeintlicher bürgerkriegsrelevanter Themen wie “Oma – die Umweltsau”. Es ist sehr interessant zu sehen, dass es in Deutschland scheinbar zwei Lager gibt, die die Nachrichtenlage sehr unterschiedlich kommentieren. Ich sehe das an meinem Twitter- und Facebook-Feed. Die große Aufgabe in den nächsten Jahren wird sein, diese beiden Lager im Diskurs ein wenig zusammenzuführen.

Und diese Lager definieren Sie also als politisch links und rechts?

Links und rechts der Mitte würde ich sagen. Aber da weiß man gar nicht mehr genau: Wer ist denn eigentlich richtig links oder richtig rechts? Das ist schwer zu beurteilen. Die richtig Rechten kann man noch etwas einfacher ausmachen, anhand ihrer Wortwahl. Jedoch spielt sich vieles in der Mitte ab. Man kann beobachten, dass die Leute sehr harsch im Internet kommentieren und der Ton immer schärfer wird, was damit zu tun hat, dass sowohl Quantität als auch Qualität Aufmerksamkeit bedeutet. Würde man diese Leute im Café treffen, könnte man sich mit denen normal über diverse Themen unterhalten. Zumindest mit manchen.

Beobachten Sie die sogenannte Mitte in Ihrem Twitter-Feed?

Bei Twitter sehe ich vergleichsweise wenig Mitte. Da habe ich das Gefühl, dass da ein extremer Kampf um die Deutungshoheit gesellschaftlicher und politischer Themen tobt. Das bedauere ich wirklich sehr, dass sich kaum jemand in der Lage zeigt, different über Themen zu sprechen. Das hat uns die Realität in den letzten Jahren gelehrt – es gibt selten nur Schwarz und Weiß, sondern wahnsinnig viel Grau. Das zuzulassen wird die große Aufgabe sein, die Dinge in ihrer Komplexität zu betrachten – das passt aber selten in 280 Zeichen. Deshalb haben manche auch keine Lust, sich darauf einzulassen, weil es ihrer eigenen Volksmusiklinie widersprechen würde. Und da spielt es gar keine Rolle, ob es links oder rechts ist. Da tun sich beide Blasen keinen Gefallen und vor allem nicht ihren Bestrebungen.

Sie äußern sich auf Twitter und bei “Artikel 5” zu aktuellen Ereignissen – und sind dabei sehr direkt. Haben Sie schon mal einen Shitstorm erlebt?

Das kam immer mal wieder vor. Der Begriff “Shitstorm” wird mittlerweile stark inflationär genutzt. Im Grunde genommen, hat man den ja fast jede Woche. Wer sich keinen Shitstorm abholt, der wagt sich nicht weit genug aus der Deckung. Das erschreckt mich daher nicht großartig. Ich hole mir gerne einen Shitstorm ab für Dinge, deren Tragweite ich mir bewusst war und hinter denen ich stehe. Blöd ist, wenn man sich Ärger abholt, weil man über diverse Teilbereiche einer Sache nicht genug informiert war. Sich einen Shitstorm abzuholen, weil Teile des Publikums die eigene Meinung nicht teilen und einem das auf drastische Art und Weise kundtun wollen, damit kann ich ganz gut leben.

Wie gehen Sie mit solchen starken Reaktionen um?

Wenn ich das Gefühl habe, ich liege richtig, dann wäre ich weit davon entfernt, mich zu entschuldigen oder zu relativieren. Wenn ich jedoch das Gefühl habe, ich habe richtig falsch gelegen, sowohl in der Sache als auch in der Wortwahl, habe ich kein Problem damit, einen Fehler zuzugeben. Das kommt sowieso in den sozialen Netzwerken und in der Politik viel zu selten vor, dass Leute sagen “Ich habe mich geirrt” oder “Ich habe einen Fehler gemacht”, oder zu sagen “Du hast recht”. Da kommen wir erst langsam hin.

Die sogenannte Cancel Culture ist ein Riesenthema. Darf man jemanden canceln, der sich mal falsch geäußert hat?

Ich finde Cancel Culture ausgesprochen problematisch. Alleine, dass es diesen Begriff gibt, legt nahe, dass es eine Kultur gibt, in der Menschen für leichtere, aber auch schwerere Vergehen gecancelt werden. Was ist das für eine grundsätzliche Haltung? Das reicht von Shitstorm bis, dass den Arbeitgebern nahegelegt wird, diese Person nicht mehr weiter zu beschäftigen. Das finde ich sehr schwierig. Natürlich gibt es dramatische Fälle, die sind im besten Fall vor einem Gericht verhandelt und entsprechend beurteilt worden. Ich tue mich auch schwer damit, dass Twitter die Gerichtsbarkeit ersetzen soll – so einen Eindruck habe ich partiell. Künftig sollen immer noch Juristen entscheiden, wer ins Gefängnis muss oder seinen Beruf nicht mehr ausüben darf. Ansonsten finde ich generell, dass wir eine extrem große Nervosität haben, mit der wir Sachverhalte und Aussagen behandeln. Wir reden hierbei wieder über die Mitte, da müssen wir ein größeres Duldungsvermögen an den Tag legen.

Ihre Sendung ist nach dem Grundgesetz Artikel 5 für freie Rede- und Meinungsfreiheit benannt. Wie steht es denn um die Meinungs- und Redefreiheit in Deutschland?

Ich halte die Rede- und Meinungsfreiheit nicht für bedroht. Ein Xavier Naidoo zum Beispiel ist nicht strafrechtlich verurteilt worden, für das, was er äußert. Der ist ein guter Beleg dafür, dass die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt ist. Er selber hatte nur die Konsequenzen zu tragen, dass ein Sender ihn nicht mehr beschäftigen wollte, weil der seinen Aussagen keine Plattform bieten wollte. Er hat diesen Sender offensichtlich als Plattform nutzen wollen, wie er selber kundgetan hat. Das ist legitim. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man seine Meinung ohne Widerspruch äußern darf. Es ist in Ordnung, dass man wegen seiner Meinung auch im digitalen Raum massiven Widerspruch erhält. Nur die Art des Widerspruchs finde ich teilweise so drastisch, dass ich es nachvollziehen kann, dass der ein oder andere sich dreimal überlegt, wie er sich zu einem Thema äußert. Es geht nicht darum, dass jemand unwidersprochen etwas sagen darf, sondern wie der Widerspruch quantitativ und qualitativ ausfällt. Es sollte nicht in einen Volkssport ausarten, dass jeder sich berufen fühlt, seine Meinung dazu auch noch zu sagen. Man kann beobachten, dass in diesem Überbietungskampf die Gegenrede immer harscher ausfällt. Am Ende kommst du so nicht mehr zusammen. Es geht darum, Argumente und Meinungen beziehungsweise Empfindungen auszutauschen, ohne dass einem die Empfindung rückwärts zurück in den Hals getreten wird. Da ist noch Luft nach oben.

Ist das Zusammenbringen der Menschen das Ziel von “Artikel 5”?

Es wäre doch schön, wenn man im Rahmen einer Sendung ein Thema mit diversen Schattierungen aufzeigen kann und vermitteln kann, dass jeder einzelne Bürger etwas zu einer besseren Gesellschaft beitragen kann und dass es Änderungsbedarf gibt. In der ein oder anderen Sendung kommt das zu kurz. Da fände ich es ganz gut, wenn man bei diversen Themen darauf verweist, dass jeder Einzelne von uns in seiner Bequemlichkeit und seiner Ignoranz auch dafür verantwortlich ist, dass es diverse Missstände in unserer Gesellschaft gibt. Das ist Teil der Aufgabe unserer Show.

Gelingt es Ihnen dann auch, sich bei einer Diskussion auf Twitter zurückzunehmen?

Da ich selber weiß, wie solche Shitstorms funktionieren, überlege ich mir manchmal zweimal, ob ich mich mit auf den Markt stelle und auch noch einen Stein werfe oder ob ich für mich entscheide, dass ich da nicht noch mitmachen muss. Man kann sich nicht in jedes Scharmützel involvieren, deswegen habe ich schon mal ein bis zwei Tweets gelöscht, weil ich dachte “Komm, da muss ich mich jetzt nicht auch noch dran beteiligen”. Das hat dann eine Art von Kirmescharakter und es geht nicht mehr darum, in Anführungsstrichen unsere Gesellschaft zu einer besseren zu machen. Sondern man erwischt sich selber dabei, dass es Spaß macht, weil man selber beim Haltungs-Olympia glänzen will, eine besonders effektive, publikumswirksame Beleidigung rauszuhauen. Spätestens wenn man sich dabei erwischt, dass das einen Reiz hat, sollte man das umgehend einstellen. Es sei denn, man hat einen politischen Auftrag, aber das ist seltener der Fall.

In der dritten Folge Ihrer Sendung geht es um Keime und Gesundheit. Das passt ja zur momentanen Situation. Wie schätzen Sie die Corona-Auswirkungen auf die Gesellschaft ein?

Wir sind jetzt mittendrin und wir merken schon jetzt immer stärker werdende Tendenzen, die ein Enddatum der Maßnahmen und des ganzen Virus einfordern. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Mensch sich generell nicht gerne einschränken und einsperren lässt – das ist normal. Je länger diese Einschränkung dauert, desto größer wird der Unmut darüber und desto größer wird die Bereitschaft, auf die Stimmen zu hören, die uns sagen, dass es ja doch nicht so wild sei. Deshalb wird auch auf eine Meinungsvielfalt unter Virologen gepocht, was jedoch aus wissenschaftlicher Sicht legitim ist. Es ist selten so, dass die Wissenschaft sich über Phänomen und dessen Bekämpfung einig ist. Im Laufe der Zeit werden diese Stimmen lauter, die sagen: “Ist das alles sinnvoll? Muss das nicht irgendwann enden?” Das wird in den nächsten Wochen heftiger werden, besonders wenn die Decke oder der eigene Partner einem auf den Kopf fällt. Dann müssen wir schauen, wie weit die viel beschworene Solidarität geht. Ich finde es super, wenn die Menschen auf dem Balkon stehen und singen und klatschen – das muss in Woche fünf jedoch auch gelingen. Ich bin in Woche fünf froh, wenn der Nachbar nicht bei mir auf dem Balkon steht, um in meiner Wohnung Nudeln und Mehl zu rauben. Es gibt Szenen in Süditalien, wo die Polizei Supermärkte bewachen muss, weil es zu den ersten Plünderungen kommt. Süditalien ist mit Deutschland nur gering vergleichbar, aber der Solidaritätsgedanke, so schön er ist, muss von Nachhaltigkeit sein.

Merken Sie schon Auswirkungen auf Ihre eigene Arbeit?

Die kompletten Livegeschichten finden nicht statt – Touren, Messen, Speakertermine. Zudem wäre ich Teil des Teams bei der EM 2020 gewesen – da bricht schon einiges weg. Ich mache natürlich Podcasts, die sind von Sponsoren finanziert. Sponsoren gibt’s in dem Sinne aber kaum mehr, weil alle ihre Etats einfrieren. Podcasts sind bis auf Weiteres erst mal ein schönes Hobby. Unsere Sendung, so lange wir sie machen dürfen, wird ohne Studiopublikum stattfinden. Das ist bei einer Talkshow nicht allzu dramatisch, aber für Kollegen wie Joko und Klaas, die ihren Blödsinn vor allem vor Publikum gut machen, das sie durch Applaus und Lachen in ihrem Quatsch bestätigt, wird es natürlich schwieriger. Ich bin nicht ganz unglücklich darüber, dass ich mich im Laufe der letzten Jahre zunehmend von der reinen Unterhaltung in die amüsante Informationsvermittlung verlagert habe. Information, Einordnung gepaart mit ein bisschen Humor können wir derzeit gut gebrauchen.

Sie sagten vor Kurzem in einem Podcast: “Wer jetzt sagt, dass das mit dem Humor aufhören muss, hat den Ernst der Lage nicht begriffen.” Wie hilft Ihnen Humor über schwierige Zeiten hinweg?

Humor ist eine gewisse Form der Notwehr. Humor ist derzeit das Einzige, was wir selbst in der Hand haben. Alles andere kommt entweder von oben als Dekret oder es kommt per Tröpfchen – auch das ist nicht besonders schön. Solange mir das noch bleibt, bin ich schon glücklich. Es hilft, den Absurditäten Herr zu bleiben. Wenn wir über den Quatsch nicht lachen können, dann lachen wir über gar nichts. Ich will nicht über die Erkrankungen anderer lachen, aber über die ganzen Aspekte, die die Corona-Krise mit sich bringt, darf man durchaus schmunzeln.

Dann gibt es auch Sachen, über die man gar nicht lachen darf?

Die Erkrankung anderer ist von keinem großen Unterhaltungswert – Häme sind an dieser Stelle nicht angebracht. Diverse Entwicklungen, die sich mit der Corona-Pandemie ergeben, kann man humorvoll betrachten. Sei es, dass Virologen die neuen Influencer sind, dass Söder als neuer Kanzler gehandelt wird oder dass Klopapier mittlerweile so teuer ist wie ein neues iPhone – das kann man mit Amüsement betrachten.

Sie machen ja auch mal lustige Sprüche auf Twitter. Landen diese dann auch in Ihrer Arbeit oder verpuffen die im Internet?

Diese Gags bei Twitter sind laut geäußerte Gedanken. Wenn ich merke, dass diese Gedanken eine große Resonanz auslösen, könnten diese auch ein Thema sein. Ich erwische mich aber selber dabei, dass ich mehrmals über ein Thema tweete und so das nächste Thema für meine Kolumne finde. Twitter ist als öffentliches Tagebuch gar nicht schlecht. Es ist aber keine klassische Gagteststrecke.

Es gibt jetzt immer mehr Corona-Sendungen. Wie finden Sie diese neue Entertainmentformate im Fernsehen? (z. B. “Die Quarantäne-WG”)

Ich finde es genauso wie ein Teil der Zuschauer, die relativ bald gesagt haben: Netter Versuch, nein danke. Das Problem ist, dass wenn der Fernsehzuschauer (wer auch immer das genau ist) den Fernseher einschaltet, dann möchte der auch Fernsehen haben: Shiny Floors, schönes Licht, geschminkte Menschen. Diese Sendungen im Stil einer Videokonferenz sind ein Hauch zu viel Realität. Manche sehen das von Berufs wegen sowieso den ganzen Tag: Vier Leute, die mit totem Blicke geradeaus mit Airpods in den Ohren in eine Richtung starren, vor einer Bücherwand oder einer kahlen Wand, das ist zu nah an der eigenen Realität. Das ist nicht der Grund, warum Leute Fernsehen schauen. Deswegen plädiere ich dafür, solange es geht Fernsehen zu machen, wie die Leute es kennen, um ihnen einen Hauch Realitätsflucht zu gewähren. Es gibt zwei Formen von Fernsehen, die derzeit wichtiger sind denn je: Information, also auch öffentlich-rechtliche und Newskanäle wie N-TV, und Unterhaltungsfernsehen. Ich behaupte, dass eine Sendung wie “Let’s Dance” nie systemrelevanter war als gerade. Die Leute freuen sich, wenn sie freitagabends den Fernseher einschalten und ein paar Leute tanzen sehen, wie zu den Zeiten, als die Welt noch nicht aus den Fugen war. Da besteht ein großer Bedarf und weniger nach lieblosen Chats. Vor allem, wenn sie vergleichsweise ideenlos daherkommen. Ich muss aber zugeben, dass ich einen totalen Softspot für Thomas Gottschalk habe. Der könnte von einer Baumarkteröffnung in Dithmarschen erzählen und ich würde es mir anhören, weil ich Fan bin.

Und “Artikel 5” ist eine Mischung aus beiden?

Ja, man sieht es sich an, man kriegt Information und geht deutlich klüger aus der Sendung raus, als man reingekommen ist. Trotzdem hat man sich gut unterhalten.

Schreiben Sie Ihr Programm bei “Artikel 5” alleine?

Wir schreiben das im Team. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Show journalistisch fundiert ist. Wir haben eine politische Redaktion, die dort einen sehr guten Job macht. Und es gibt ein Team von Autoren, mit denen ich die Sendung schreibe – es ist eine Menge Text. Die Produktion einer Folge dauert Wochen. Man muss erst die ganzen Informationen zusammentragen, man muss die wichtigeren Dinge von den weniger wichtigen trennen. Dann muss man das in eine Form bringen, damit die Information so im Wohnzimmer landet, dass man auch dranbleibt.

Und zu guter Letzt: Ihre Frau war in Ihrer Zweitwohnung in Bochum in Selbstisolation. Warum hat man denn als Medienschaffender eine Zweitwohnung in Bochum?

Zum einen ist das mein geografisches Erdungskabel, zum anderen komme ich aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Ich habe diese Wohnung nie aufgegeben, weil ich früher wochenweise von Bochum nach Köln gependelt bin – Köln ist das Herzzentrum der deutschen Unterhaltungsindustrie. Die Pendelei ist zwar weniger geworden, aber die Liebe zum Ruhrgebiet ist geblieben.

RND

Von Alisha Mendgen/RND