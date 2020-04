Jan Hofer sendet “Tagesschau” aus seinem Home Office – und sorgt für Lacher

Millionen Deutsche arbeiten im Home Office – wie das aussähe, wenn auch die “Tagesschau” von den heimischen Büros produziert werden würde, zeigt ein Video von Chefsprecher Jan Hofer, das für Erheiterung im Netz sorgt.

Zwei Topfdeckel aneinander geschlagen, ergibt in etwa den Klang, den täglich Millionen Menschen um 20 Uhr hören – zum Beginn der Tagesschau. Wie die Nachrichtensendung aussehen würde, wenn sie aus dem Home Office gesendet werden würde, zeigt ein amüsantes Video von Chefsprecher Jan Hofer auf Instagram. Nach besagtem Gong singt er die Titelmelodie mit “Da Da”-Liedzeilen und begrüßt so seine Zuschauer.

Vor Hofer steht ein selbst beschriebenes Namensschild, im Hintergrund ist ein Papier mit einem liebevoll per Hand angefertigten “Tagesschau”-Schriftzug an der Wand zu sehen. Als Studiodeko dient Osterschmuck. Nachrichten verkündet der 70-Jährige nicht, wohl aber das Wetter. Eine selbst gemalte Karte wird eingeblendet. “Ob es regnet, die Sonne scheint, es stürmt oder schneit – ist eh egal”, sagt Hofer, “bleiben Sie bitte drinnen!”

In den Kommentaren kommt das Video, das vom offiziellen Account der Tagesschau gepostet wurde, viel Lob. “Ich feier das Video!”, ist mehrfach zu lesen. Auch die Wörter klasse, genial und geil sind mehrfach zu lesen. “Lange nicht mehr so gelacht, weil es so überraschend von ihm ist”, schreibt eine Userin.

