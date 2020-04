So reagiert das Netz auf die neue “Traumschiff”-Folge mit Florian Silbereisen

An Ostern, Weihnachten und Neujahr läuft traditionell das “Traumschiff”. An diesem Ostermontag fährt Kapitän Florian Silbereisen mit seiner Crew übers Meer nach Marokko. Begleitet wird er dabei nicht nur vorm Fernseher von den Zuschauern – sondern auch in den sozialen Medien.

Das “Traumschiff” gehört für viele an Weihnachten, Neujahr und Ostern einfach zur Tradition dazu. In der aktuellen Folge am Ostersonntag mit Kapitän Florian Silbereisen geht es nach Marokko. Und während Silbereisen die Folge am liebsten allein im Bademantel anschaut – in Corona-Zeiten keine schlechte Idee -, wie er der “Bild” verraten hat, begleiten viele Zuschauer die Folge auch auf Twitter humorvoll.

So merkt ein User scherzhaft an, dass es doch nicht sein könne, dass nach elf Minuten immer noch keiner etwas getrunken hat.

Beim Küssen hingegen geht es schnell voran …

Andere spielen auf “Titanic” an …

Auch Klopapier ist in dem Film zu sehen – in Corona-Zeiten auf jeden Fall einen Kommentar wert.

Und die meisten finden Florian Silbereisen als neuen Kapitän, der mit seinen ersten beiden Folgen schon gute Quoten geholt hatte, gut – oder sogar erotisch …

