“The Masked Singer”: Der Roboter ist raus und Twitter entsetzt

Zwei Wochen lang musste die Erfolgssendung “The Masked Singer” aufgrund des Coronavirus pausieren. In der Show am Dienstagabend wurde der Roboter herausgewählt. Unter dem Kostüm steckte Caroline Beil, was für reichlich Spott auf Twitter sorgte.

Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Sängerin Caroline Beil war der Roboter bei “The Masked Singer”. Der Roboter erhielt bei der Pro-Sieben-Sendung am Dienstagabend die wenigsten Stimmen und musste am Ende seine Maske abnehmen.

Dass Caroline Beil unter dem Kostüm steckt, sorgte für einige überraschte Gesichter – so hatten sowohl Zuschauer als auch Jury auf eine Profi-Sängerin getippt. Rae Garvey hatte vermutet, dass es sich um Die-Happy-Sängerin Marta Jandova handelt, Gast-Juror Bülent Ceylan tippte auf Helene Fischer, Ruth Moschner auf Musical-Darstellerin und Moderatorin Jeannine Michaelsen und die Zuschauer auf Blümchen.

Auf Twitter sorgte die Ent-Maskierung eher für Spott – viele hatten auf einen großen Star gehofft.

Immerhin gibt es noch einige Chancen auf große Stars – denn noch immer sind mehrere Figuren dabei und das Netz spekuliert natürlich. Heiße Kandidaten: Didi Hallervorden als Chamäleon oder Stefan Raab als Faultier werden immer wieder genannt.

Heiß diskutiert wird auch, ob sich unter dem Wuschel-Kostüm Sänger und Teenieschwarm Vincent Weiß verbirgt und ob es sich beim Drachen um Gregor Meyle handelt. Auch der Hase ist noch im Rennen.

RND/msk